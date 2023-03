Dal sorriso di De André al ricordo della Resistenza La ‘memoria’ di Lucio Gigli

CARRARA

E’ bastato intitolare la piazza a Fabrizio De André perché si muovessero emozioni e ricordi. Così Lucio Gigliricorda il suo incontro con il grande cantautore. "Ho conosciuto De André (nella foto) al premio Lunezia di Aulla. Era il 1997 io ero lì per accordare il pianoforte. La malattia già lo accompagnava: quando gli dissi che venivo da Carrara, un sorriso si affacciò dai suoi occhi e dietro la nuvola di fumo della sigaretta che non abbandonava mai, mi chiese con la sua voce suadente “anarchico“. Io senza parlare risposi con un altro sorriso e gli chiesi un autografo. Avrei voluto raccontargli del mio paese, della storia libertaria, che lo ha distinto e forse condannato, una storia dimenticata da tutti, la storia dei fratelli Boscan libertari che si rivoltarono ai fascisti. Mi ricordo noi ragazzi del paese ci davamo il cambio, a spingere la carrozzina su cui la galera e le torture fasciste avevano costretto ‘Rotinto‘ così lo chiamavano il più grande dei fratelli Boscan. Ho capito più tardi chi era Sandro l’amico che gli scriveva le lettere che mi faceva leggere, un socialista che aveva conosciuto a Ventotene. Che sarebbe diventato poi Presidente della Repubblica. Eroi della mia infanzia, orgoglio del paese, esempi da tramandare nel tempo, espressione tangibile della rabbia che si celava nel cuore di tutti ma che solo pochi avevano avuto il coraggio di estrinsecare. Ma risultava difficile capire che il viale che accompagnava la città al mare ancora si chiamasse ’ Picciati’. Come risultava incomprensibile il comportamento di certi figli della rivoluzione d’ottobre, che in paese facevano a gara per accattivarsi le simpatie del signorotto del tempo, sostituendo senza alcun problema Bakunin con Benito, polenta e arringhe con caviale e champagne, accostamenti improponibili che la storia aveva già condannato. Ormai sono vecchio e il sol dell’avvenir non lo vedrò più, mi rimane la sola soddisfazione di staccare i fogli dal mio diario del 900 sperando che qualcuno li raccolga".