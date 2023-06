Dal mare alla vetta Più di mille di corsa per il Grande trekking Apuane protagoniste

Duecento nella competitiva (35 chilometri con 2300 metri di dislivello e 21 chilometri con 1500 metri di dislivello), 800 nella camminata libera non competitiva. Tutto pronto per l’invasione di atleti (la manifestazione è valida per le qualificazioni dell’Utmb) e amatori che domani mattina saliranno dal mare alla vetta del Sagro, per la ottava edizione del Grande Trekking, appuntamento tradizionale di primavera, organizzata dalla Grande Trekking Asd con il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, Parco Alpi Apuane, Fondazione CrC, Cai. Messi a punto tutti i dettagli, oggi inizia anche la consegna dei pettorali (dalle 10 alle 19 e domattina dalle 6 alle 7.20 in largo Taliercio), la partenza è per le 8 di domani (prima il trail e a seguire il trekking), direzione Muraglione e poi su per Fossone, Fontia, Castelpoggio, Gabellaccia, retro Borla, foce Pianza (tutte località dove sono previsti i ristori), quindi vetta del Sagro e arrivo ad Acquasparta per il pasta party. I partecipanti che arriveranno a Foce Pianza dopo le 15,30 non potranno continuare la salita in vetta, mentre entro le 18,30 tutti i partecipanti dovranno avere abbandonato i sentieri di vetta e raggiunto l’arrivo perché verranno considerati fuori evento. La partenza dopo il classico bagno degli scarponi in mare, mentre per il trail i controlli sono a Fontia, Castelpoggio, Foce Pozzi, vetta monte Sagro. Numerosi i volontari che lungo tutto il percorso assicureranno assistenza ai partecipanti. "Il GT8 è una sfida a se stessi" sottolineano gli organizzatori. La manifestazione aderisce alla campagna Plastic free e quindi non saranno distribuiti bicchieri e bottiglie di plastica e ciascun concorrente dovrà provvedere individualmente. Il GT8 aderisce anche alla campagna ’Io non getto i miei rifiuti’ per tutelare l’ambiente: i partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso, evitando di disperdere rifiuti o raccogliere fiori.

Maurizio Munda