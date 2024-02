Dal liceo al mondo del lavoro. Orientamento per gli studenti delle scuole umanistiche

Una due giorni di orientamento per aiutare gli studenti a capire cosa fare dopo il diploma in collaborazione con le realtà produttive locali. L’incontro intitolato ‘E dopo il diploma?’ è dedicato agli studenti delle classi quinte dell’istituto Montessori Repetti, e si svolgerà oggi e venerdì (dalle 8,30 alle 12) nella sala di rappresentanza di palazzo civico.

L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative previste per l’orientamento dei ragazzi che frequentano l’ultimo anno dei licei classico, linguistico e delle scienze umane, ed è realizzato in collaborazione con ‘Business voices’, ‘Regione Toscana Mare’ e Comune di Carrara per contribuire ad una più consapevole scelta professionale degli studenti.

Il progetto no profit è stato accolto con favore dalla dirigente scolastica Alessandra Carozzi perché offre ai ragazzi uno strumento utile di orientato, ma anche un contatto diretto con i gruppi di lavoro Bni, che in questi incontri illustrano quali sono i profili professionali richiesti nel nostro territorio. Durante la due giorni gli imprenditori e i professionisti della realtà produttiva locale legati a Bni, la più grande organizzazione di business networking e scambio referenze a livello mondiale, illustreranno i caratteri delle loro attività, selezionate in base alle richieste del territorio, con i rispettivi vantaggi e svantaggi e metteranno a disposizione la loro esperienza, secondo una ricca scaletta di interventi.

Saranno presenti i responsabili di ‘Business Voices’ Marco Zanicchi e la moderatrice Veronica Cossu, e in ordine di intervento, gli imprenditori e professionisti, che rimarranno anche dopo l’incontro a disposizione degli studenti: Giacomo Magi e David Paruano (agente di marketing e pubblicità), Mario Malatesta (avvocato civilista), Matteo Arfanotti (architetto pittore body painter), Vito Cani (architetto studio bioeco-progettazione sostenibile), Marco Zanicchi (geologo), Nicola Spagnoli (dentista), Luca Piceni Belli (consulente finanziario), Alessandro Papetti (avvocato diritto del lavoro), Elisabetta Mercadante (ottica), Stefano Puntelli (agente viaggi), Diego Bertola (ingegnere informatico). Un modo per avvicnare gli allievi al mondo del lavoro fornendo loro opportunità per capire i settori più appetibili e quali siano le strade per un inserimento più sicuro nell’impresa.