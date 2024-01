Dai banchi volano stracci. Minoranza all’attacco

Volano gli stracci in consiglio comunale, o per meglio dire, volano le spugne. Un’azione simbolica quella del consigliere di opposizione Simone Caffaz che, al termine del suo intervento sul bilancio, ha lanciato una spugna, lanciando un messaggio alla sindaca e invitandola a gettare la spugna. "Gli investimenti per commercio, turismo e attività produttive sono ulteriormente calati – ha tuonato Caffaz – mentre per gli interventi Pnrr, di cui quasi nessun cantiere è stato aperto, i revisori hanno evidenziato che manca il cronoprogramma e ciò potrebbe tradursi in pesanti ritardi e perdita di finanziamenti. C’è il pasticcio dell’operazione immobiliare Nausicaa-Imm, mentre sulla cultura mancano visione e progettualità. La sindaca dice che ha fatto le internalizzazioni, ma noi abbiamo visto tante esternalizzazioni".

Dure le critiche rivolte anche dalle altre forze di opposizione, soprattutto su alcuni macrotemi: decoro urbano, sanità, cultura e infrastrutture. Se per Massimiliano Bernardi ‘il segno meno appare quasi ovunque’, andando poi a fare una critica alla pulizia della città, Matteo Martinelli nel definire il documento equilibrato e basato sull’impostazione data dai 5 stelle, ha però rimarcato alcuni dubbi sulla gestione del servizio di igiene urbana e sulle operazioni immobiliari di Nausicaa. Maria Mattei, dai nuovi banchi dell’opposizione, si è soffermata soprattutto sulla cultura. "Non vi è percezione di rilancio – ha detto – e questo bilancio è una riedizione del precedente con tanti proclami. Grave la situazione delle biblioteche e non capisco il senso dell’esternalizzazione del servizio. L’università del tempo libero ha pochi iscritti e mi chiedo se per l’idea di Carrara come galleria a cielo aperto si sia studiato un piano organico che possa valorizzare le opere inserite, oppure si intenderà andare a caso come è stato per la Venere o la Ballerina".

Andrea Tosi e Massimiliano Manuel hanno posto l’accento sui problemi del sociale, del decoro urbano e della carenza di impianti sportivi, mentre Rigoletta Vincenti ha mosso critiche sulla gestione della sanità pubblica: "sulle strutture sanitarie si accettano le decisioni di Asl" andando poi a sottolineare poca attenzione sui centri aggregativi per anziani e la necessità di mettere a punto il tema delle pari opportunità. "Non vedo grandi segnali – ha aggiunto Andrea Vannucci – anche se abbiamo problemi grossi come una casa. Il centro storico ad esempio sta in piedi per gli affitti degli studenti cinesi dell’Accademia, altrimenti Carrara sarebbe già morta. Per l’eliminazione alle barriere architettoniche vengono fatti alcuni interventi per pochi spiccioli ma con il Peba poi ci renderemo conto che saranno interventi mastodontici che richiederanno molte più risorse". Compatte le forze di maggioranza nel difendere il documento sul bilancio. Nei vari interventi dei consiglieri Alberta Musetti, Gianmaria Nardi, Marzia Butteri e Guido Bianchini, il bilancio viene visto come un documento che mostra consapevolezza della situazione; un bilancio di salvaguardia con conti in sicurezza.

D.R.