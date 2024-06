Dacia Maraini chiude stasera “Lungomare”

Chiusura sorprendente stasera alle 21,30, con la scrittrice Dacia Maraini che dialogherà con Cristina Sanna Passino su "Vita mia - Memorie di una bambina italiana in un campo di prigionia" alla rassegna “Lungomare da leggere”. Autrice di narrativa, poesia, teatro e saggistica, acuta e sensibile indagatrice della condizione della donna, Dacia Maraini è una delle scrittrici italiane più conosciute e tradotte a livello internazionale. Alle 19,15 le Letture Itineranti a cura di LaAV con partenza da Piazza Betti per poi spostarsi a Villa Cuturi e in piazza Pellerano e saranno tratte dal libro "Eredità Ferramonti" di Gaetano Carlo Chelli, scrittore apuano riscoperto recentemente.