Da Vinci non a norma, le denunce. Bernardi teme per la sicurezza

"Irricevibile". Così il consigliere del gruppo civico Massimiliano Bernardi replica alla sindaca Serena Arrighi. Parlando di dichiarazioni choc, Bernardi si riferisce alla conferma di Arrighi "sul necessario ed indispensabile adeguamento alle norme tecniche e impiantistiche del fabbricato della Da Vinci". "A questo punto ho l‘obbligo morale e politico di segnalare ai Vigili del Fuoco che la ex Scuola Da Vinci non è in sicurezza, nonostante sia la sede della Protezione Civile.

Per cui aumenta il sospetto che la giunta Arrighi e la sua maggioranza antepongano la tenuta politica al benessere e alla sicurezza dei cittadini. Mettere la politica del consenso di fronte al dovere di chi ha l’onere di amministrare bene la città ed utilizzare il tema della “non sicurezza di una struttura pubblica di proprietà comunale” è una tattica inaccettabile e pericolosa. Un escamotage che lascia uno strascico che porterà a delle gravi conseguenze di cui purtroppo siamo già stati protagonisti al negativo con lo smantellamento del Monoblocco.

Quello che ci possiamo augurare che il distretto di Avenza sul tema sicurezza, abbia tutte le carte in regola. Ed è infine davvero di scarsa responsabilità istituzionale affermare che si possa tacere ancora sulle inadempienze e menzogne dell’Asl che continua a negare l’evidenza. Ma si sa il tempo è galantuomo, basta aspettare, ma nel contempo da consigliere di opposizione, farò tutte le denunce e gli esposti utili a tutelare i cittadini".