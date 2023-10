Da Vinci e scuola infermieri. Chiarimenti sul progetto. Interrogazione di Bernardi

Moduli climatizzati e ben illuminati per le lezioni degli alunni della Taliercio. Questa la rassicurazione della sindaca Serena Arrighi durante il consiglio comunale di giovedì sera in risposta a dei chiarimenti sullo spostamento delle classi della Taliercio al campo dei pini dentro i moduli abitativi. Un tema molto sentito nelle ultime settimane, soprattutto dalle famiglie dei ragazzi della Taliercio, su cui anche l’opposizione sta continuando a chiedere ulteriori informazioni. Sulla questione è tornato il consigliere Massimiliano Bernardi (nella foto) con un’interrogazione, partendo dallo spostamento delle classi e rivolgendo un invito alla sindaca Serena Arrighi nel verificare se il finanziamento previsto di 5.5 milioni di euro per la scuola infermieri dell’Asl alla ex Da Vinci sia ancora in piedi, visti gli anni trascorsi dalla prima disposizione.

Bernardi ha quindi suggerito, nel caso di mancato finanziamento per la scuola infermieri, di spostare eventualmente le classi della Taliercio negli spazi della ex Da Vinci di Avenza, piuttosto che dentro i moduli. "Invito la sindaca a verificare, mandando una richiesta formale ad Asl e Regione, per chiedere l’acquisizione di atti che il finanziamento, ottenuto nel 2019, sia ancora a disposizione – ha spiegato Bernardi – considerato che dopo più di quattro anni l’Asl ancora non ha iniziato i lavori e magari quei fondi in realtà non ci sono più".

La sindaca Arrighi ha rassicurato il consigliere sull’esistenza del finanziamento, che risulta essere ancora attivo anche dopo numerosi colloqui avvenuti tra Asl e amministrazione. "Non ho problemi a chiedere ulteriori verifiche e lo farò – ha risposto la sindaca in consiglio comunale – mentre per quanto riguarda i moduli, si tratta di modelli simili a quelli dell’Itis, climatizzati, spaziosi e ben illuminati. I moduli saranno noleggiati e non acquistati, visto che in futuro non avrebbero nessun utilizzo.

Per l’attività sportiva – ha dichiarato Arrighi – stiamo stabilendo delle convenzioni con impianti vicini, come ad esempio il Club Nautico. La scelta del campo dei pini è stata fatta perché la superficie di 6mila metri quadri consente di avere vie di fuga, mentre le altre opzioni di Imm o dell’ex Mediterraneo non permettevano il pieno rispetto di questi requisiti".