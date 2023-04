Da Villafranca al cielo con una sonda L’impresa dei ragazzi dei licei lunigianesi

di Monica Leoncini

Sono arrivati a scuola alle 6, due ore prima del suono della campanella. Toccavano quel pallone con cautela, per paura di rovinarlo. Villafranca con gli occhi verso il cielo, ieri mattina, per il lancio di una radiosonda realizzata dagli studenti dei licei statali lunigianesi. Il dispositivo elettronico ha raggiunto la stratosfera, circa 35 chilometri d’altitudine per mezzo di un pallone in lattice gonfiato a elio e ha trasmesso immagini e dati meteo in tempo reale, grazie alle antenne a terra. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: tutti i ragazzi schierati nel prato dietro l’istituto, in attesa, col gruppo di lavoro nel campo da basket, dove il pallone è stato gonfiato e lasciato andare, sotto gli occhi incuriositi di nonni, genitori, amici, amministratori, docenti, della dirigente Silvia Arrighi, volontari di associazioni che hanno dato un contributo. Prima del lancio alcune interviste curate dai ragazzi, il team ha raccontato il lungo iter (mesi), a partire dall’idea, fino alla realizzazione. "L’idea è venuta curiosando in Rete - hanno detto i ragazzi - vedendo online bellissime immagini dello spazio. Abbiamo pensato di realizzare anche noi una sonda e ci siamo impegnati". Tanti gli studenti coinvolti: Lorenzo Zappalà, Giacomo Santini, Matteo Berardi, Denis Pavel, Lorenzo Cutaia, Paola Zampini, Sebastiano Maria Rustighi, Giorgio Rossi, Vittoria Bini, Elia Angelotti, Edoardo Sbarra, Angelo Ruggero Campieri, Gino Serafini, Matilda Castagnola, Giovanni Maria Rogato, Jacopo Tieri, Sofia Reitano, Zeina Diouf, Yana Khadina, Pietro Ferrari. Ieri hanno dato dimostrazione di essere preparati. Il pallone sonda è fondamentale in meteorologia perché misura la pressione atmosferica, la temperatura e l’umidità dell’aria. Termina il suo lavoro quando scoppia,;lo può fare ad altezze molto elevate, fino a 35.000 metri. I ragazzi hanno studiato tutto, seguiti dal docente Stefano Gaffi, aderendo al progetto ‘La Radio nelle Scuole 4.0’ promosso dall’Associazione Radioamatorii. Ieri il pallone bianco è arrivato nella stratosfera, a oltre 30 km di altezza, è stato tracciato e ha trasmesso immagini e dati. Poi è scoppiato ed è sceso. I ragazzi, grazie a un’antenna manuale sono partiti per recuperarlo. Ma non ci sono riusciti; dopo un po’ è stato perso il segnale gps, forse a causa del freddo o di un problema alle batterie, quindi sono tornati a casa. Sabato nuova occasione: l’appuntamento è alle 9, con lancio alle 11 nel piazzale del liceo scientifico, in via A. Antiga.