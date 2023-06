Da quarant’anni insieme in scena

Grande successo venerdì scorso per la Compagnia Teatrale di Fivizzano, che nel capoluogo ha tenuto la consueta rappresentazione all’insegna del buon umore e dell’aggregazione. Il sodalizio, vanta ben 40 anni di vita, è ben radicato sul territorio ed è costituito da un gruppo amatoriale che sposa il divertimento con fini rivolti al mondo della solidarietà. Nessuno degli attori è professionista e tutti agiscono nel far divertire il pubblico proponendo sempre parti innovative, per lo più recitando in dialetto locale. L’altra sera ,ad esempio, è stato portato in scena,in chiave comica, uno spaccato di vita familiare dal titolo: "Suocera e Nuora: Tempesta e Granzola", una commedia umoristica recitata sulle scale esterne del vecchio Teatro degli Imperfetti che ha scatenato risate a crepapelle fra tutta la popolazione presente per tutta la serata. "L’impegno di tutti gli attori - dice un referente della Compagnia - ha come obiettivo finale fare beneficenza verso chi ha bisogno nella nostra comunità".

I componenti del gruppo (nella foto alcuni di loro) sono oltre 20 e venerdì hanno recitato: Paola Ascani, Claudia Domenichetti, Alessandra Grandetti, Massimiliano Grandetti, Claudio Ottolini, Luca Gerali, Erika Selvatici, Iaele Ferrante, Mariela Putamorsi, Raffaella Mazzini, mentre dietro le quinte operavano: Cristina Chinca, Pierangela Mannoni, Maurizio Bertazzolo, Sara Fontana e Matteo Terenzoni.

Roberto Oligeri