Da Pontebosio a Fivizzano seguendo il Cai

Sulla "Via del Volto Santo", da Pontebosio a Fivizzano con il Club Alpino, lo storico percorso che rappresenta una variante della Via Francigena e congiunge Pontremoli a Lucca. La “Via del Volto Santo” attraversa la Lunigiana e la Garfagnana per arrivare al Duomo di San Martino nella città toscana dove è custodita la scultura lignea del Crocefisso dal quale la strada prende il nome.

E domenica la sezione di Fivizzano del Club Alpino Italiano, organizza una escursione su questo antico cammino. Una camminata che partirà dal caratteristico borgo di Pontebosio, nel Comune di Licciana Nardi, ricco di tante bellezze naturali ed artistiche fra cui l’imponente Castello perfettamente restaurato e l’antico ponte sul fiume Taverone. Il percorso si snoda nella parte iniziale lungo una strada forestale che raggiunge il borgo di Olivola, nel Comune di Aulla. Da qui gli escursionisti, guidati dagli accompagnatori del Cai, continueranno il percorso che alterna tratti di strada provinciale con sentieri interpoderali per arrivare alla Saldina, contrada di campagna da cui faranno poi ingresso nel paese di Piano di Collecchia, nel fondovalle fivizzanese. Quindi la ‘Via’ continua lungo la strada fino al Santuario Mariano della ‘Madonna dei Colli’, presso l’ex convento dei Padri Francescani di Soliera Apuana, poi attraversando i borghi di Moncigoli e di Posara lungo il corso del torrente Rosaro, giungeranno infine a Fivizzano. Un percorso di 16 chilometri , attraverso tre Comuni diversi, nel cuore della Lunigiana storica.

Roberto Oligeri