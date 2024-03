Da piazza Aranci a Sorgnano via mare. La terza passeggiata

Al via la terza edizione di ‘Sconfinando’, la camminata da 25 chilometri della Pubblica assistenza. La passeggiata è in programma per domenica 7 aprile e partirà alle 8 da piazza Aranci fino a Sorgnano alle 17. Si camminerà sul lungomare riscoprendo i sapori della cucina locale: bomboloni, taglierini nei fagioli e cazzalà. I pulmini della Pubblica assistenza saranno a disposizione per alcuni tratti del percorso. "Lo scopo e far conoscere il territorio nell’ambito di un evento che unisce più generazioni – spiega Michele Petri organizzatore –. Due anni fa abbiamo attraversato le colline del Candia, l’anno scorso da Bergiola Maggiore a Bergiola Foscalina e ora il litorale". Daniele Canali e Pietro Di Pierro racconteranno la terra apuana. "Si punta anche a una coesione tra Massa e Carrara, un modo per aprire al dialogo – aggiunge il presidente della Pubblica assistenza, Fabrizio Giromella – Le associazioni sono sempre di più, per fare squadra". "Siamo orgogliosi di affiancare la Pubblica assistenza– dice Antonella Carusi di Avis – e l’idea è quella di un appuntamento fisso". Sconfinando è sostenuta da Cai Massa e Cai Carrara, Panathlon, Nausicaa, Unicoop Tirreno, ‘Salviamo il castello di Moneta’, Cral Nuovo Pignone, Cral Gaia, libreria Bajni e le Proloco di Fossola, Gragnana, Avenza, Fontia e Rocca Malaspina. Le iscrizioni chiudono il 5 aprile, info 335 52.998.09.