Da Massa a Carrara con la gita del Cai

Maggio sulle Apuane. Il Club alpino italiano di Carrara. Domani si terrà ’Sconfinando’ domenica con la camminata da Massa a Carrara in collaborazione con la Pubblica assistenza. La partenza è alle 8,30 da piazza Aranci per arrivare nel pomeriggio in piazza Alberica. Alla Proloco la Rocca sarà servita la colazione dopodiché Castello Malaspina e Borgo del Ponte dove inizierà la salita per Bergiola Maggiore, e per Bergiola Foscalina dove sarà servito il pranzo. Da Bergiola giù verso Codena e successivamente, tramite la Scalinata del Littorio, a Carrara in Piazza Alberica dove prima del pasto pomeridiano sarà illustrata la storia di piazza Alberica e del suo Rifugio Antiaereo.