"Da Daniela Bennati nessuna diffamazione"

La richiesta di approfondimento sulla situazione di Evam della consigliera Daniela Bennati in commissione diventa un caso politico che rischia di degenerare. Contrattacca il ‘Polo’ (M5s, Rifondazione Comunista e Mcc), dopo la replica del sindaco che definisce un "ingiustificato attacco".

"Se si citano le parole virgolettate della consigliera, devono essere letterali, e non lo sono state. Chiunque avrebbe rilevato nelle parole della Bennati non una personale affermazione, ma la richiesta di approfondimento di una notizia, preoccupante se vera, ricevuta da più parti, in forza della sua funzione e diritto" spiega il Polo.

"Spacciare per dichiarazione diffamatoria la richiesta di risposte alle preoccupazioni riportate, parrebbe piuttosto il mezzo per danneggiare la credibilità della consigliera Daniela Bennati e del Polo Progressista e di Sinistra" sostiene. E definisce preoccupante "l’atteggiamento intimidatorio che se ne evince" annunciando che valuterà "tutte le azioni legali necessarie a tutelare la reputazione dei soggetti che si è probabilmente tentato di zittire".