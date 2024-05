Da Battiato a De André. Il calendario dell’estate

Ricco il calendario musicale dell’estate 2024. Appuntamenti in cui spazio sarà dato ad esempio alle note d’autore di Fabrizio De André e Franco Battiato, portate in scena da artisti come Mauro Pagani e Simone Cristicchi assieme ad Amara. Poi ancora il cantautorato di ieri e oggi con i Formula 3, Maurizio Fabrizio e Tommaso Novi, i giovani emergenti del Festival delle Alpi Apuane, i deejay di Radio Nostalgia, i ritmi scatenati della Rusty brass band e l’electronic gospel dei Vocal blue trains. Sarà la musica una delle grandi protagoniste dell’estate carrarese. Gli eventi organizzati dal Comune sono in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo onlus, Radio Nostalgia e Musicantiere Toscana e propongono, partendo dal 14 giugno, una serie di concerti a ingresso gratuito che animeranno le serate cittadine.

"La musica è ingrediente fondamentale nell’offerta culturale della stagione estiva – sottolinea l’assessore alla Cultura Lara Benfatto - e Carrara quest’anno avrà un programma ricchissimo e di qualità". Saranno nove gli spettacoli che fino al 30 di agosto saranno ospitati in tre location diverse: il palco della Musica di piazza Gramsci, piazza XXVII Aprile a Carrara e piazza Menconi a Marina. Il cartellone si aprirà venerdì 14 giugno alle 19 con la Rusty Brass Band che accompagnerà l’inaugurazione dell’edizione 2024 di White Carrara con un concerto itinerante che partirà dal palco della Musica di piazza Gramsci. Venerdì 21 e sabato 29 giugno dalle 21.30 il centro della scena sarà in piazza XXVII Aprile con due concerti di musica d’autore organizzati anche questi assieme a Fts: Mauro Pagani con ‘Creuza de mä’ in una serata omaggio a Fabrizio De André e Simone Cristicchi assieme ad Amara con lo spettacolo ‘Torneremo ancora’ ispirato a Franco Battiato. Venerdì 5 luglio alle 21.30 il Festival delle Apuane organizzato assieme a Musicantiere Toscana inaugurerà i concerti in piazza Menconi con tanti giovani emergenti.

Stesso posto e stessa ora, ma giovedì 11 luglio, per l’esibizione dei Vocal blues trains e il loro ‘Electronic gospel’ Sabato 27 luglio alle 21.30 i Formula 3 con una serata dedicata all’indimenticabile Lucio Battisti darà il via alle serate dedicate al cantautorato ospitate sul palco della Musica di piazza Gramsci e organizzate in collaborazione con Fts. Altri due gli appuntamenti in programma in questo caso: sabato 24 agosto con Tommaso Novi e il suo ‘Fischiando la storia della mia vita’ e venerdì 30 agosto con Maurizio Fabrizio che presenterà tanti successi sanremesi ne ‘L’arte dell’incontro’. Sabato 3 agosto con Estate Nostalgia, una serata tutta da ballare organizzata da Radio Nostalgia in piazza Menconi con i deejay Andrea Secci e Luca Giorgi a partire dalle 22.

"Abbiamo lavorato con il Comune di Carrara - osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – per proporre un’offerta musicale di grande qualità diffusa sul territorio cittadino, realizzando un programma che si sviluppa dalla metà di giugno alla fine di agosto".