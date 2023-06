Cybo Malaspina Il convegno dell’Aruntica

Prima riunione di studio dell’anno per l’Accademia Aruntica di Carrara che sabato (ore 16, sala Caffaggio-spazio Polartis di San Martino) organizza un convegno interamente dedicato ai 400 anni dalla morte di Alberico Cybo Malaspina. L’apertura dei lavori alle 16 con la presidente e custode Cristina Andrei che presenterà anche il 28° volume di “Atti e Memorie”, il tradizionale libro che pubblica gli interventi delle riunioni dell’anno precedente. Interverranno poi Francesca Nepori (Alberico e l’Ordine dei Carmelitani in Carrara), Davide Lambruschi (Da Alberico a Elisa, per una storia della chiesa del Carmine a Carrara), Marzia Dati (Alberico e gli inglesi: Aldous Huxley in terra apuana), Pietro Di Pierro (Avenza, il terzo polo delle attenzioni di Alberico), Lanmarco Laquidara (Epidemie ed endemie al tempo di Alberico).

L’Aruntica nasce a Carrara nel 1735 da un gruppo di cittadini con lo scopo di promuovere la storia patria della città, per studiare e valorizzare il suo passato, rendendolo noto con riunioni di studio pubbliche. Nei primi decenni dell’800 dell’Aruntica si perdono le tracce, ma rinasce nel 1994 per volontà di Claudio Pisani e da allora ogni anno, con due riunioni di studio all’anno e la pubblicazione degli Atti, l’Accademia Aruntica porta nuove conoscenze sul passato della città. Nei 27 volumi fino ad oggi pubblicati (il 28° sarà presentato sabato prossimo), con oltre 300 contributi, la Aruntica ha raccontato la Carrara del marmo e della scultura, della architettura e dell’urbanistica, dei personaggi famosi e di quelli meno conosciuti, degli avvenimenti storici, della sua letteratura e del suo dialetto. In una parola, l’identità di una intera città.

Nella foto Claudio Pisani, rifondatore nel 1994

Maurizio Munda