Cure intermedie, garantite le 24 ore Presto il via sulla nuova palazzina

di Daniele Rosi

Cure intermedie: garantito il medico sulle 24 ore. Al centro polispecialistico ‘Sicari’ è stato rinnovato e prorogato il contratto dei medici. La notizia è stata data nella commissione Salute dal presidente Guido Bianchini e dalla vicesindaca Roberta Crudeli. Risolto anche il problema per garantire l’accesso nei giorni festivi e la sorveglianza attiva a garanzia dei ricoverati. I contratti per i medici impegnati nel reparto delle cure intermedie sarebbero scaduti a fine marzo, ma ieri l’Asl ha rassicurato l’amministrazione annunciando il prossimo rinnovo dei medici in modo da garantire continuità assistenziale. "Da tempo ci eravamo interessati alla questione del rinnovo dei contratti – ha spiegato Guido Bianchini – e nelle ultime ore la direttrice generale Maria Letizia Casani ci ha assicurato che il modello delle cure intermedie proseguirà e i contratti ai medici saranno rinnovati. Ci sarà da vigilare affinché questo primo passo non sia una cosa provvisoria".

Soddisfazione anche nelle parole della vicesindaca Crudeli, che ha sottolineato l’importanza di un servizio fondamentale.

"Risorsa importante e su cui noi lavoreremo affinché rimanga sul nostro territorio – ha aggiunto la vicesindaca -. Il servizio che viene erogato all’interno delle cure intermedie è di eccellenza, sia per i medici che ci sono sia per gli infermieri, ed è un importante punto di appoggio per i pazienti".

Novità in vista anche per la palazzina da realizzare a fianco del Monoblocco. "Entro fine mese ci sarà un incontro con la direzione aziendale – ha risposto la vicesindaca alla domanda del consigliere Massimiliano Manuel.– in cui sarà presentato il cronoprogramma dei lavori che dovranno partire sulla palazzina. In quella sede si parlerà dei lavori al distretto di Avenza e la conclusione dei lavori alla Rsa di Fossone". Tra le notizie portate in commissione, in arrivo anche una Tac di nuova generazione al Monoblocco e un nuovo acceleratore lineare in radioterapia, che arriverà verso la fine di giugno o primi di luglio. Tra le proposte formulate in commissione dai consiglieri, Maria Mattei ha rivolto la sua attenzione sulla necessità di avere un occhio di riguardo per l’hospice, mentre Cosimo Ferri ha suggerito un incontro con Monica Guglielmi per approfondimenti e chiarimenti sui servizi poliambulatoriali e le liste di attesa.