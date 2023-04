Cure intermedie, carenza di letti Casani risponde all’appello di Ferri "Presto attiveremo i 2 posti previsti"

di Michela Carlotti

Un ambiente a valenza sanitaria che ospita pazienti con malattie in fase avanzata o terminale e per i quali non è possibile o appropriata l’assistenza domiciliare: è questa la funzione dell’hospice. Dieci sono i posti letto assegnati dalla Asl Toscana nord ovest alla provincia di Massa Carrara, accolti nella struttura della Fondazione Don Gnocchi di Marina di Massa. Oltre a questi, dal 2021 sono stati attivati due posti di hospice all’interno del Polo specialistico riabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano.

Ora, anche l’altro presidio ospedaliero lunigianese di Pontremoli, rivendica l’attivazione del servizio specialistico di cure palliative, con 2 posti letto. A questa richiesta, la direttrice generale Asl, Maria Letizia Casani, ha risposto snocciolando numeri che dovrebbero rassicurare sulla sufficiente copertura territoriale garantita dai posti letto della Don Gnocchi di Fivizzano: "Nell’anno 2021 e nei primi mesi del 2022 la copertura è stata del 70% dei posti letto disponibili. Nel periodo indicato, tutte le richieste di ricovero sono state evase in tali posti, che sono quindi risultati sempre disponibili e non c’è stata necessità di effettuare ricoveri in altre strutture limitrofe, se non dietro specifica richiesta del paziente o dei suoi familiari".

Ma il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, ha evidenziato le crescenti esigenze di ricovero in hospice e la Casani, quindi, ha risposto promettendo impegno: "In questi giorni - sottolinea la direttrice generale - ci stiamo adoperando affinché si possano attivare anche i due posti letto previsti nel Comune di Pontremoli, dando così ulteriori risposte di prossimità ai cittadini della Lunigiana. Già dalla scorsa settimana sono sul tavolo del Dipartimento Cure palliative e della Società della salute della Lunigiana ipotesi da valutare proprio per rendere operativi i due posti letto in hospice di cui parla il sindaco Ferri".

La Casani ha voluto inoltre puntualizzare: "La direzione aziendale è da sempre operativa e in ascolto continuo dei territori e non si è mai sottratta e mai si sottrarrà al confronto con sindaci e istituzioni. Stiamo affrontando un periodo, successivo all’emergenza Covid, particolarmente delicato e stiamo dando attuazione alle riforme sanitarie, impegnando quotidianamente tutti i livelli aziendali per rendere sostenibili i servizi sociosanitari anche alla luce dell’ormai nota carenza di medici".

La direttrice riferisce infine che gli incontri con le Società della salute e con le Zone distretto dell’Azienda sono state calendarizzate dai presidenti: "Per quanto mi riguarda, ribadisco a livello personale la piena disponibilità a un confronto sui temi posti dal sindaco nelle sedi che egli riterrà più opportune".