Cura della maestà: "Il nostro lavoro è approfondito"

Fabrizio Bertoneri e Andrea Marchini del Cai di Massa rispondono all’interrogazione di Gabriele Carioli sulle maestà territoriali: "Da anni insieme ad altri volontari ci dedichiamo con impegno e passione alla manutenzione, al recupero e ripristino di antichi sentieri dove spesso emergono manufatti storici come maestà, mulini, grotte, incisioni e molto altro. Il nostro è un progetto molto più ampio e ambizioso che per noi non è solo un interesse personale, ma un vero impegno. La recente interrogazione del consigliere e Carioli ha messo in discussione la gestione e la cura delle maestà senza, tuttavia, averci interpellato. Il nostro lavoro non si limita ad un hobby occasionale, ogni intervento fatto sul campo è frutto di un’attenta ricerca su mappe catastali, carte, testimonianze, informazioni e confronto con altri soggetti, viene fatta una scrupolosa analisi con l’obiettivo di preservare e valorizzare queste testimonianze del passato".

Marchini e Bertoneri invitano il consigliere alla collaborazione reciproca e rimarcano che è comunque essenziale "che l’amministrazione comunale riconosca, sostenga e valorizzi l’apporto di chi contribuisce alla tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale del nostro territorio. Il nostro appello si rivolge a tutti coloro che hanno a cuore la conservazione delle nostre radici storiche e naturali. È fondamentale unire le forze, mettendo da parte personalismi e ambizioni di visibilità, per garantire che le generazioni future possono ereditare un patrimonio di inestimabile valore".