Cultura ‘volano’ dell’economia Leader futuri e aziende a confronto Fivizzarte darà mille posti di lavoro

’Fivizzarte’ e il suo festival d’inverno per tenere viva la socialità è il progetto vincitore del summit sulla Cultura. Un’idea che potrebbe dar da lavorare a oltre mille persone, quando i mesi invernali si fanno sentire, non solo culturalmente, ma anche sotto l’aspetto di introiti economici. Al termine di una settimana di lavori, basati su incontri e dibattiti, studi tra docenti e giovani provenienti da tutto il mondo nel contesto del ’The Global Leaders Institute’, la scuola di specializzazione in formazione per dirigenti per l’imprenditoria sociale nelle arti, è stato proclamato il vincitore dei progetti presentati. Si è trattato di un’opportunità di sviluppo di idee e progetti nell’interesse dell’intera Lunigiana, portata avanti in stretta collaborazione con la Harvard University e l’istituto che ogni anno si promette di far incontrare le aziende e le associazioni locali di un posto con gli esperti della cultura. Ben 15 le aziende del territorio e associazioni culturali coinvolte. Sono state selezionate 6 idee: ’L’esperienza della Lunigiana: riscopri le tue origini", ’FivizzAmo’, ’Esperienza Castagna: salute, magia e ricordo’, ’Fivizzarte: fra arte e tradizione’, ’Scuola itinerante Lunigiana’, ’Avventura nella Terra della Luna’. Ognuna delle sei squadre scelte, composta da italiani e stranieri, ha illustrato i loro progetti al museo degli Agostiniani.

Innovativi e stimolanti tutti i progetti basati sulle risorse del territorio: natura, turismo, cultura e tradizioni. Quello che ha riscosso il maggior numero di consensi è stato ’Fivizzarte’ realizzato da Colleen Bernstein, americana, la francese Helen Ella, la nippo-americana Mitsuko Flynn e l’italiana Jessica Zanzottera. Il progetto si è focalizzato sui mesi invernali di Fivizzano, gennaio e febbraio, orfani di grandi eventi culturali. Lo studio prevede un’opportunità di crescita economica, intrattenimento e coesione sociale per le comunità locali in inverno. ’Fivizzarte’, rappresenta quindi un festival invernale che utilizza appunto l’arte per dare nuova vita alle tradizioni e ai talenti del territorio. Un festival pilota che si svolge per i 3 sabati consecutivi prima di Carnevale, prevede attività artistiche partecipative, progettate attorno alla storia ed usanze locali. ’Fivizzarte’ è creato per attivare il turismo regionale in inverno, sostenendo lo sviluppo di una comunità locale attiva tutto l’anno. Ha il potenziale per coinvolgere 1000 persone e generare un valore economico significativo per le imprese e gli artigiani locali. "Faremo nostro questo progetto - ha affermato nell’immediatezza della proclamazione il sindaco Giannetti-, intenzionati ad allungare la nostra stagione turistica nei periodi più morti dell’anno"

