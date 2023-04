Cultura: il piatto piange L’attacco di Rossetti

"Con la cultura a Carrara si mangia? Non secondo questa amministrazione". Un feroce attacco alla gestione della cultura in città viene dalla coordinatrice regionale di Italia Viva la neo consigliera Alice Rossetti che traccia un quadro di degrado sulle attività cittadine. Ricordando quanto Serena Arrighi avesse puntato sulla cultura e come in campagna elettorale avesse parlato di autentica rivoluzione Rossetti dubita che l’assessore Gea Dazzi sia siata informata.

"Per ora – scrive Rossetti – l’ unica strategia sono dei no secchi alla cultura. Nemmeno con l’arrivo della dirigente Cinzia Compalati abbiamo visto la svolta. Per ora la decisione di uscire dal sistema museale per poi fare marcia indietro , come per il progetto ’Scolpire il vento” che aveva ottenuto un finanziamento, ma che fu rifiutato da sindaca e assessore per poi ricambiare idea". Rossetti fa poi le pulci a Dazzi ricordando eclatanti scivoloni come l’abbattimento del politeama, arrivando agli eventi estivi, "per i quali non ha ancora predisposto un calendario".

Infine Rossetti attacca sulla questione Città Unesco: "Carrara che ruolo avrà alla Biennale di Venezia? Quale sarà il ruolo di Maura Crudeli e di Federica Forti? Scendendo nei particolari del budget della cultura pare che il piatto pianga, a parte la spesa di 50mila euro. A questo si aggiungono i 90mila di un bando sul turismo a cui bisognerebbe partecipare. Dazzi ha stanziato un bilancio da fame: per la biblioteca 30mila euro, per il Carmi 25mila, 28 per il teatro e 25mila per le Pro loco. I fuochi d’artificio scendono da 70mila a 40mila, per Carrara Down Town dei 90mila euro necessari ne sono stati stanziati 40mila e per il resto ha pensato a un fund raising".