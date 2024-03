Cultura e solidarietà nell’incontro promosso dall’Anioc

La pace e il cessate il fuoco in ogni conflitto è stato il leit motiv dell’incontro di arte, cultura e solidarietà promosso dalla delegazione provinciale di Massa Carrara dell’Anioc (Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche), a cura del delegato Enzo Bogazzi. La cerimonia si è tenuta nelle sale dell’Hotel Carrara, accogliendo numerosi ospiti. L’incontro è stato anche l’occasione per assegnare alla collega Angela Maria Fruzzetti il titolo di delegata Anioc per le onorificenze femminili della provincia di Massa Carrara. "Ho il piacere di affidare a Fruzzetti – ha detto il commendator Bogazzi – questo incarico che ci consentirà di avviare un percorso di valorizzazione delle figure femminili che vantano nobili meriti per il loro impegno in ambiti sociali e culturali, impegnate in favore del prossimo". La cerimonia è iniziata con il tradizionale suono della campanella. Esposta anche la ’Coperta della Pace’ come auspicio per il cessate il fuoco di tutti i conflitti in atto. Hanno preso parola il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, il quale ha elogiato l’impegno di Bogazzi. Bugliani, in veste di presidente dell’associazione San Domenichino, ha ricordato il 65° anno del premio letterario. Sono intervenuti anche Mario Carmine Germinara, delegato provinciale dell’Ancri, e Paolo Ramagini, presidente dell’associazione Italian spirit of art. Diverse le targhe assegnate per merito: a Samuele De Lucia, commissario prefettizio di Massa Carrara; Stefano Gori, atleta paralimpico, Pietro Lazzini, Angela Maria Fruzzetti, Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa, Sara Chiara Strenta, fotografa e modella, e infine a Paolo, chef del ristorante Da Sergio. L’incontro si è articolato con brani musicali a cura del violinista Tudor Nicolae e di Filippo Bencreati. Presenti, tra gli altri, Sabino Antonioli, Fabio Cristiani, Luciano Bencreati e Rosanna Ortenzi. L’incontro si è concluso con una cena di gala al ristorante Da Sergio con il tradizionale menù legato alla cultura del cibo locale dell’Accademia Internazionale Stoccafisso e Baccalà.