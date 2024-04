Cultura della Memoria: "La Storia porta scompiglio. Scegliamo di non fare il male"

Erano le 13 e 30 quel 19 agosto 1944, 159 vite si spezzarono per sempre. Una data e un’ora che non devono essere dimenticate, affinché quelle vite spezzate a San Terenzo Monti non lo siano state invano. Questo messaggio fondamentale è stato recepito e fatto proprio dalle studentesse e dagli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado di Tresana, Licciana e Aulla. Venerdì mattina i ragazzi hanno incontrato Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale e autrice del libro “Un autunno d’agosto“, nella sala consiliare del Comune di Tresana, alla presenza delle autorità comunali e delle sezioni Anpi di Tresana e Aulla-Licciana-Podenzana, queste ultime organizzatrici del progetto “Culture della Memoria“. L’incontro ha concluso l’attività volta alla valorizzazione e alla conoscenza della storia locale e della Resistenza per la quale i presidenti Anpi, Emanuele Fregosi e Giuseppe Carnesecca, hanno espresso soddisfazione. Ha moderato Marta Faggioni. “Erano le 11.30“, così recita la copertina del dono che i ragazzi hanno creato per Agnese Pini, riferendosi all’orario dell’atroce raduno alla fattoria di Valla: un libro di disegni e pensieri relativi al progetto, alle visite al luogo dell’eccidio, allo studio del testo. Un manufatto che, assieme a un ulteriore cartellone dedicato a “Un autunno d’agosto“, è stato il frutto di riflessioni sulla guerra e i tragici avvenimenti del 1944, e di un lavoro di sinergia tra le scuole, oltre che di impegno per studenti e docenti. Molte pagine dedicate a Clara Cecchini, l’unica sopravvissuta al massacro, la cui vicenda ha colpito i ragazzi. Tante le domande degli studenti alla direttrice Pini e a Roberto Oligeri, delegato alla memoria del Comune di Fivizzano e giornalista. Natalia, ad esempio, ha chiesto quali fossero le emozioni provate dall’autrice durante la stesura di “Un autunno d’agosto“.

"Arriva un momento della vita – ha risposto Agnese Pini – in cui occorre fare i conti con se stessi. Scrivere questo libro mi ha portata fare i conti anche con la storia della mia famiglia, con la storia della mia bisnonna uccisa in quel massacro a San Terenzo. La Storia porta scompiglio e traumatizza, e i posti dove si compie il male si fermano e congelano, le persone se ne vanno per l’orrore. Ho ritrovato la casa dei miei antenati, nella quale forse avrei abitato se non fosse accaduto quel 19 agosto". Anche Roberto Oligeri, il cui padre perse tutta la famiglia in quella strage atroce, ha risposto a una domanda simile, da parte di Jacopo: "Leggendo il libro di Agnese Pini ho rivissuto la storia con cui mi misuro da tutta la vita,. Ho sempre saputo, e per questo cerco di portare la testimonianza da moltissimi anni". "Le vicende come quella di San Terenzo ci insegnano una cosa: dobbiamo e possiamo scegliere di non fare il male", ha aggiunto Pini. E sul 25 aprile: "La memoria dovrebbe essere un fatto condiviso, un bagaglio di tutto il popolo" ha risposto la direttrice di Qn alla domanda di Emanuele, se in Italia abbiamo superato la contrapposizione tra fascismo e lotta partigiana. "L’Italia non è un paese pacificato perché non è mai riuscita a costruire una memoria che sia di tutti. La memoria di quei tempi è un fatto familiare, dipende troppo dal vissuto di ciascuno, dal posizionamento che dei propri avi".