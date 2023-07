Cucina protagonista in piazza Torna il tradizionale Street food

Si apre il grande festival dello street food a Marina di Massa, per un weekend capitale del cibo di strada e delle birre artigianali. Da oggi a domenica 23 luglio infatti una selezione di operatori nazionali ed internazionali sarà nella suggestiva cornice di piazza Bad Kissingen, con tante specialità enogastronomiche. Tante le specialità da degustare con un’offerta che strizzerà l’occhio alla qualità e variegata per tutti i palati. Ci sarà anche una delegazione scozzese con il suo coloratissimo stand che farà assaggiare le proprie birre artigianali, con in particolare il più antico birrificio ancora in produzione in Scozia. L’evento è patrocinato dal Comune di Massa e organizzato dalle associazioni Street Food – Fiesta Loca e Promozione Cultura e Sapori. L’ingresso in piazza Bad Kissingen sarà gratuito e gli stand saranno aperti dalle 11 alle 24. Nelle quattro serate oltre all’enogastronomia ci saranno anche spettacoli musicali e di intrattenimento per tutti.