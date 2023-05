Cronisti in classe A Palazzo Ducale esplode la festa per i premiati

Tante ragazze e ragazzi, un gruppo di ottimi docenti, due giovani ospiti dell’Ipm di Pontremoli con i loro accompagnatori, gli sponsor e tanti applausi. Può essere sintetizzata così la cerimonia svoltasi ieri per la premiazione dell’edizione 2023 del “Campionato di Giornalismo“ della nostra provincia. Ma in realtà è stata anche una festa. La sala della Resistenza a Palazzo Ducale ha cominciato a riempiersi poco dopo le 9, in anticipo rispetto all’orario previsto (le 10). Dalla Lunigiana due scuole non sono potute venire ma erano giustificate: i viaggi lunghi col maltempo non sono consigliabili. Ma la sala si è ugualmente riempita con oltre un centinaio di studenti e una dozzina di insegnanti. E gli sponsor. Che sono stati tra i protagonisti della giornata. Ad aprire le danze Andrea Luparia, coordinatore per il nostro giornale del “Campionato“, che ha ringraziato i presenti per il gran lavoro svolto nei mesi scorsi e ricordato l’importanza dei giornali per la formazione culturale dei giovani che non devono limitarsi a leggere qualcosa in Rete, perchè il rischio fake news è alto. Poi hanno parlato gli sponsor. Lorenzo Porzano, (Cermec), ha spiegato l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e ha annunciato l’invio a ogni scuola partecipante al “Campionato“ di una pianta. "Perchè i rifiuti trattati aiutano l’ambiente!". Per Autolinee Toscane, Riccardo Nanni Pietro prima ha constatato, per alzata di mano, che quasi tutti gli studenti della provincia usano i bus, poi ha aggiunto che "Autolinee Toscane crede nei giovani. Abbiamo altri progetti nelle scuole perchè crediamo nel futuro e voi siete il futuro". Poi ha preso la parola Gianni Lorenzetti, il presidente della Provincia. Come padrone di casa, prima ha ringraziato La Nazione per quanto fa col “Campionato“, poi ha spronato ragazze e ragazzi a leggere: "Siete la futura classe dirigente del Paese, dovete fare meglio di quanto abbiamo fatto noi come generazione. E attenzione alle ’fake news’. Le notizie devono essere corrette, non false". Pur non potendo esserci per precedenti impegni, il presidente di Confservizi Cispel Toscana, Nicola Perini, ha spiegato in una nota che "I giovani sono il futuro, il “Campionato di Giornalismo” è un megafono importante per ascoltare le loro sensibilità, e stimolarle era l’obbiettivo con cui Confservizi Cispel Toscana vi ha aderito. Gli articoli prodotti dalle classi ci hanno dimostrato che abbiamo raggiunto quanto prefissato".

A nome del Consorzio di Bonifica, Massimo Lucchesi ha citato la tragedia in Emilia per spiegare l’importanza della gestione delle acque, del controllo dei fiumi e della tutela dell’ambiente. Ultimo, ma non ultimo Andrea Musso, socio Conad nonchè storico “compagno di viaggio“ del giornale in questa iniziativa, ha elogiato i docenti per il bel lavoro svolto: "Mia nonna era docente e insegnava nelle scuole tra Pallerone e Casola. So bene l’importanza del vostro lavoro per l’educazione e la crescita dei giovani. Se sono l’uomo che sono è anche merito di mia nonna, delle osservazioni che mi faceva. come nonna e come insegnante. E a voi ragazzi dico di mangiare più prodotti del territorio, ad esempio la mela rotella. Dal punto di vista ambientale costa meno che portare banane dal Sud America". Assente giustificato, il rappresentante dell’Autorità portuale della SpeziaMarina di Carrara ha però garantito che aprirà le porte dello scalo apuano a due scuole, una di Carrara e una di Massa, che potranno salire anche una nave mercantile del gruppo Grendi.

Da ultimo è giusto ricordare il saluto emozionato dei rappresentanti del Centro provinciale Istruzione adulti (Cpa) e dell’Istituto penale minorile femminile di Pontremoli che hanno parlato anche a nome delle due ragazze, che erano felici di essere a Massa accanto a coetanei.