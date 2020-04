Aulla (Massa Carrara), 10 aprile 2020 -"Facciamo i sopralluoghi per cercare di capire i motivi che hanno originato il crollo del ponte": lo ha detto stamani ai cronisti la dottoressa Alessandra Conforti, pm della procura di Massa Carrara e titolare dell'indagine sul disastro di mercoledì scorso e che ha causato oltre al collasso completo della struttura che unisce le vallate della Val di Magra e della Val di Vara e al confine tra Toscana e Liguria, il ferimento di due persone che stavano transitando con i rispettivi furgoni, un tecnico della Tim e un corriere dell'agenzia Bartolini.

Ponte crollato, il sopralluogo del sostituto procuratore Conforti

Per il momento, ha spiegato il pm a margine del sopralluogo durato circa un'ora e mezzo, non ci sono indagati e il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti per crollo colposo e lesioni. "Le osservazioni dirette sono molto utili - ha aggiunto il magistrato - e abbiamo già individuato alcuni punti dove potrebbe essere avvenuto l'innesco del crollo. Abbiamo visto i filmati che hanno fatto i vigili del fuoco con i droni, gli stessi apparecchi utilizzati per il crollo del ponte Morandi a Genova. Un lavoro molto utile a noi e alla commissione ministeriale. Stiamo acquisendo tutta la documentazione, andiamo avanti. Siamo proprio all'inizio, dobbiamo capire da dove far partire le indagini. Nessuna idea si può fare ora, Acquisiamo documentazione, dati, d'altra parte se crolla un ponte bisogna basarsi sui dati. Il carteggio tra Comune e Anas? E' l'ultima cosa che acquisiamo. Guardiamo prima i dati, i progetti, i lavori, e tutto quello che è stato fatto prima. Le ipotesi rimangono tali finché non vengono verificate".

