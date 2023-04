Crollo della raccolta differenziata "La Sol non è ancora funzionante E’ sbagliato dipendere da Ersu"

La raccolta differenziata in Lunigiana cala nell’ultimo biennio del 10% mentre negli altri territori della provincia sale. L’allarme è lanciato dal segretario Fit Cisl Massa Carrara Toscana Nord Luca Mannini che chiede un cambio di passo nell’avvio operativo della Società Operativa Locale nata nel novembre 2022 con l’obiettivo di ottimizzare il ciclo ambientale, migliorare l’efficienza dei servizi e ridurre (progressivamente) le tariffe, mantenendo i livelli occupazionali e anzi implementando quantità e qualità delle prestazioni. "Nonostante a gennaio vi sia stata la nomina dell’amministratore unico Mauro Zavani e circa un mese fa la costituzione del Comitato di controllo Analogo - dice il sindacalista - questa non è ancora operativa in quanto la Società di area vasta Reti Ambiente ha conferito ancora per tutto il 2023 la gestione del servizio di raccolta e spazzamento rifiuti all’attuale gestore ovvero la Società Ersu di Pietrasanta".

Praticamente Sol è una scatola vuota e ciò preoccupa il sindacato che Mannini rappresenta. "Gli ultimi dati sulla raccolta differenziata stanno mettendo in evidenza una situazione a dir poco drammatica - aggiunge - In calo rispetto al 2021 e drasticamente in calo rispetto a quelli del 2020. Tanto per citare alcuni esempi, confrontando i dati del 2020 con quelli del 2022, Aulla è passata dall’80% al 72%, Fivizzano dal 78% al 69% e Podenzana dall’84% al 75%. Insomma, in circa 2 anni, anziché aumentare in direzione “rifiuto zero“ si è scesi di quasi dieci punti percentuali". E il dato assume maggiore rilevanza se messo a paragone con i Comuni di Massa (Asmiu) e Carrara (Nausicaa) dove, pur partendo da percentuali inferiori, la differenziata è aumentata e in modo progressivo. Stessa crescita nella vicina Versilia: il gestore è sempre Ersu, che opera anche in Lunigiana. "Meno differenziato - prosegue Mannini - vuol dire più abbandoni, più indifferenziato e nello stesso tempo minori benefici per l’ambiente e allontanamento da quelli che sono gli obiettivi della Regione. Da mesi denunciamo che in Lunigiana sono quasi del tutto spariti gli eco-vigili, che le isole ecologiche sono nell’abbandono e che manca una leadership locale che conosca bene il territorio, esigenze e priorità. Serve tornare urgentemente ai valori di raccolta del passato". Mannini pensa che sia necessario strutturare la Sol in modo da renderla operativa il prima possibile per una Lunigiana indipendente dalla Versilia. "Ersu è una grande società - chiude - ma l’obiettivo della nostra provincia dev’essere mantenere sul territorio i posti di lavoro e la governance di un’importante società pubblica che dà un servizio essenziale".