Crolla un soffitto della farmacia

La ex farmacia Serafini di via Ghibellina chiusa per una serie di crepe nel muro e caduta di calcinacci. Per questo da palazzo civico è scattata un’ordinanza dirigenziale per la sospensione parziale della farmacia Farmaconte’, che resterà chiusa almeno fino alla fine del mese. Il 24 maggio l’associazione Farmacisti ha trasmesso al Comune il verbale di diffida a tutela dell’incolumità a carico della titolare della farmacia di via Ghibellina. Ad interdire i locali sono stati i vigili del fuoco, che all’interno della storica farmacia di via Ghibellina hanno evidenziato crepe sul soffitto con caduta di intonaco. Insomma la turnazione della farmacia è stata sospesa in attesa che vengano effettuati ulteriori controlli e si proceda con la messa in sicurezza dello storico locale. La farmacia di via Ghibellina è stata aperta nel 1827 e si trova in una delle strade più antiche di Carrara. La farmacia mantiene l’arredo originario, una scaffalatura antica che segue il perimetro lungo le tre pareti della sala vendita. È fatta in legno naturale, dotata di vetrine, colonne lisce e capitelli ricoperti a foglia d’oro. La porta di accesso al retro è valorizzata da una decorazione in rilievo che raffigura il simbolo distintivo dei farmacisti. Visitare la Farmacia Serafini di Carrara è come fare un tuffo nella storia e nell’arte della farmacia.