Crolla il tetto di una palazzina. Terrore all’alba, famiglie evacuate

Prima un rumore poi il cedimento. Stavano dormendo tutti quando il tetto del palazzo è crollato. Al civico 274 del viale XX Settembre ad Avenza il solaio dell’edificio ha fortunatamente retto il carico di tegole, travi e mattoni impedendogli di finire nell’appartamento sottostante. Erano circa le 5, ieri mattina, dormivano tutti nel palazzo verde che si affaccia sull’incrocio tra il viale XX Settembre e via Covetta. Transita già qualche camion, i rumori sono quelli dei rimorchi che passano sulle buche stradali, poi ad un certo punto qualcosa di più forte sveglia alcuni condomini che si insospettiscono.

Dopo diversi minuti "un rumore cupo e le vibrazioni" raccontano i residenti. C’è chi si affaccia subito alla finestra, ma non vede niente non capisce cosa stia succedendo. Alcuni si precipitano giù dalle scale, escono nel cortile alzano lo sguardo e notano che del tetto manca un’intera porzione. A quel punto non resta che prendere il cellulare e chiamare i vigili del fuoco. Le squadre giunte sul posto mettono in sicurezza la zona, con l’autoscala controllano l’eventuale presenza morti e feriti sotto le macerie del tetto, ma per fortuna nessuno si è fatto male.

Poi insieme ai tecnici comunali viene disposta l’evacuazione di una parte dello stabile. "Dei 16 appartamenti totali ne sono stati evacuati 7 - spiega l’amministratrice del condominio, Valentina Buselli - per un totale di 15 persone rimaste fuori casa. Mi hanno chiamata poco dopo le 5, mi sono subito precipitata qua. Fortunatamente stanno tutti bene, ma il problema ora è il carico del tetto che grava sul solaio. A breve arriverà la ditta che deve puntellare l’appartamento sottostante la porzione di tetto crollato".

L’edificio di 4 piani è stato costruito nel 1952, diviso in 8 abitazioni nell’ala destra e 8 nell’ala sinistra. Prima case popolari poi nel tempo riscattate da quelli che sono diventati gli attuali proprietari. Il cedimento riguarda la metratura di un singolo appartamento al quarto piano, ma i vigili del fuoco insieme ai tecnici del Comune hanno richiesto l’evacuazione di tutto l’ultimo piano, in più la porzione sottostante il crollo, per un totale di 7 famiglie.

Tra loro anche una donna di 90 anni e il figlio di 60 poi c’è anche la famiglia di Marcello Babbini. "Andremo da parenti e amici perché ci hanno detto che al momento casa nostra non è agibile - racconta il 64enne che abita insieme alla moglie -. Qua i rumori sono continui visto i camion che transitano, ma stamattina intorno alle 5 è stato diverso. Il rumore era quello di cedimento accompagnato da vibrazioni, mi sono subito affacciato sul terrazzo non capivo quello che stesse succedendo, poi una signora in cortile gridava a tutti di uscire. Io vivo all’ultimo piano, il quarto, però sopra di me non è crollato niente, ma il cedimento ha interessato i miei vicini. Noi del quarto siamo stati tutti evacuati per precauzione, non sappiamo quando torneremo a casa. Ci hanno solo detto che adesso verranno messe delle travi verticali per evitare che, visto il carico delle macerie del tetto, possa venire giù anche il solaio. Poi dovranno montare dei ponteggi per rimuovere i detriti. Un edificio che non ha mai avuto problemi di questo genere, però adesso penso che sarà necessario un controllo su tutto il tetto".