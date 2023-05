Crociere in porto Accoglienza promossa

Ci siamo: la stagione croceristica è partita e con l’attracco di ieri della Valiant lady, nave di punta della Virgin Cruise, alla banchina Taliercio ha debuttato il nuovo sistema di accoglienza ideato dall’assessore al turismo Lara Benfatto per i 2 860 croceristi. Bancarelle con prodotti tipici e manufatti in marmo, servizio taxi e bike, ma anche la promozione della linea 50 di Autolinee per raggiungere il sito archeologico di Fossacava con 1,50 euro. Le bancarelle con i souvenir in marmo sono state molto apprezzate dai viaggiatori, come i prodotti tipici proposti dalle aziende agricole. E così ieri, oltre alle bancarelle, ad accogliere i viaggiatori c’era un punto informazioni dedicato, e la possibilità di acquistare pacchetti turistici per il territorio. "I primi riscontri sono positivi – sottolinea l’assessore al Turismo Lara Benfatto -. C’è ancora tanta strada da fare e i servizi per i crocieristi devono crescere ancora, ma con oggi abbiamo inaugurato una nuova stagione grazie a un gioco di squadra. In piazza Pertini il punto informazioni turistiche per chi ha scelto di restare qui in città ha funzionato molto bene, mentre Autolinee toscane ci ha aiutato non solo installando un nuovo display con gli orari degli autobus, ma rendendo anche più facile l’acquisto dei biglietti. Oltre alle bancarelle è stato possibile acquistare tour guidati alle cave con i mezzi fuoristrada oppure in bicicletta grazie a Endas. VIste le potenzialità delle crociere puntiamo a migliorare fin dal prossimo attracco del 6 giugno con un servizio taxi e il numero unico di prenotazione".

Soddisfazione anche dalla Cna: "C’è da migliorare, ma l’accoglienza per il primo attracco (dei dieci previsti) della nave Valiant Lady possiamo definirla soddisfacente e questo grazie anche alle relazioni che l’assessore al Turismo ha tenuto con Cna e altre associazioni del turismo e del commercio" Così Gino Angelo Lattanzi referente per le relazioni Istituzionali di Cna che evidenzia come i croceristi che sono scesi dalla nave in libera escursione (senza avere utilizzato le offerte vendute a bordo per le città d’arte) hanno trovato ad accogliergli un organizzato servizio di informazioni che ha saputo ben indirizzarli per visitare Marina e raggiungere Carrara nonché le cave, oltre al servizio di auto e mini bus, un servizio di noleggio bike e per la prima volta anche un servizio di boat tour con un elegante motoscafo cabinato ormeggiato e in partenza dall’interno del porto per raggiungere Portovenere, Lerici, Tellaro e la Palmaria".