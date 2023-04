Critiche sui cambi in Comune "Riorganizzazione? È un bluff Non c’è nessun dirigente al Pnrr"

"La riorganizzazione? Un altro bluff della Arrighi". Netta presa di posizione del consigliere Cinque stelle Matteo Martinelli a seguito dell’annuncio del Comune nel voler inserire una nuova figura dirigenziale per il settore Pnrr. "Dobbiamo rilevare l’ennesima presa in giro che la sindaca tenta di propinare ai cittadini – osserva il consigliere – e le scelte della Arrighi vengono ancora una volta accompagnate da un roboante annuncio con cui si afferma di aver voluto prendere un dirigente da destinare al Pnrr, per portare a termine i tanti progetti ereditati dall’amministrazione De Pasquale. Niente di più falso. I settori tecnici tre erano e tre sono rimasti – rimarca Martinelli - per cui, al netto di avergli cambiato nome e aver proposto lo spostamento, peraltro discutibile nella sua efficacia, di qualche unità operativa, nulla è cambiato. Il risultato sarà una confusione tra il personale e le competenze dei singoli settori tecnici. Il dirigente in più non è quello che si occuperà del Pnrr, bensì quello di nomina fiduciaria che governa da dicembre il settore cultura e turismo, creato ad hoc in fretta e furia dall’amministrazione Arrighi solo dopo pochi giorni dal suo insediamento".

Secondo Martinelli, se la priorità era quella di potenziare il settore da dedicare anche alla realizzazione delle opere finanziate dal Pnrr, sarebbe stato preferibile destinare le risorse all’assunzione di personale tecnico a quel settore, in luogo del nuovo dirigente alla cultura. "Le promesse di ascolto e condivisione, propagandate in campagna elettorale, sono rimaste sui manifesti elettorali – prosegue il consigliere - e la riorganizzazione della struttura comunale infatti è stata calata dall’alto, senza il confronto con il personale e le organizzazioni sindacali. Il Comune sta perdendo professionalità importanti come l’ex segretario generale, l’ex dirigente ai lavori pubblici e all’urbanistica. In questa situazione è evidente che ci sarà un ulteriore diaspora di competenze verso altri comuni. La superficialità e l’autoritarismo con cui si sta governando la macchina comunale non può che generare preoccupazioni. Temiamo infatti – conclude - che queste tensioni e questi errori possano mettere a rischio la realizzazione di opere fondamentali come la nuova Taliercio e la nuova Buonarroti. Opere finanziate con fondi ottenuti grazie all’impegno e ai progetti Pnrr presentati dall’amministrazione De Pasquale".

Sulla vicenda interviene anche il commissario della Lega Nicola Pieruccini: "Arrighi sulla riorganizzazione e sui 4 dirigenti esterni ha fatto un’altro tonfo clamoroso. Sta solo cercato di avere più potere, vale a dire ove mai non fosse ancora chiaro che, tutto resta nelle mani della sindaca se affiderà l’incarico a chi le appare fiduciariamente più malleabile, a scapito però dei dirigenti interni di ruolo puniti e trasferiti ad altri settori in quanto non erano accondiscendenti alle richieste della prima cittadina. La possibilità di ricorrere a personale esterno è ammessa nei limiti ed alle condizioni in cui la legge lo preveda, stante che tutte le forme di esternalizzazione dell’attività pubblica hanno la comune e generale funzione di acquisire professionalità qualitativamente e quantitativamente “assenti” nella pubblica amministrazione . Ciò posto la Lega interroga : perché la sindaca non ha valorizzato le professionalità interne? Chiede inoltre all’ottimo segretario Corrado Grimaldi: è a conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato 46002020 relativa all’affidamento a personale dirigenziale mediante interpello anche rivolto a funzionari? Quindi con queste premesse va da sé che non corrisponde al vero che il provvedimento avrà un grande impatto per rendere più efficiente e funzionale tutto il Comune, semmai la nuova riorganizzazione potrebbe scatenare la diffusione di un clima interno che sarebbe da segnalare alla competente autorità che valuta il rischio da stress correlato, responsabilità che la sindaca ha già scaricato su altri".