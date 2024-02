Critiche e perplessità da Italia Nostra: "Il piano doveva essere reso pubblico"

Il progetto di recupero dell’ex area Cat preoccupa l’associazione Italia Nostra che critica la giunta anche per la mancanza di trasparenza. "Apprendiamo dalla stampa che i lavori per la demolizione del capannone ex Cat e la costruzione di un nuovo spazio polifunzionale stanno per iniziare – afferma il presidente Bruno Giampaoli in una nota indirizzata al sindaco Persiani –. Apprendiamo dalla stampa significa che nessuno, se non forse qualche consigliere e qualche assessore oltre a lei, ha visto questo progetto che per la sua importanza avrebbe dovuto essere presentato pubblicamente prima dell’inizio lavori".

"Dobbiamo registrare con enorme rammarico – continua – che nessuno parla più del recupero del Pomario Ducale e dobbiamo pensare che così si perderà un’occasione storica. Prendiamo atto che l’idea progettuale vincitrice del concorso bandito dal Comune è stata messa nel cassetto senza mai presentarla pubblicamente. E nessuno ha risposto alla domanda da noi avanzata più volte relativa alla costruzione, prevista nel progetto, di una strada inutile da via Giampaoli a via Bassa Tambura con la realizzazione di una rotatoria assurda con la previsione dell’abbattimento di uno spazio pubblico come l’ex lavaggio. Prendiamo atto che l’unica informazione data finora all’opinione pubblica è un rendering peraltro per niente entusiasmante del nuovo capannone che sembra essere uno scatolone. Speriamo che il rendering... non renda".