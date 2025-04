Cristina Lorenzi racconta il mare agli studenti del parlamento toscano

Prosegue il ciclo di incontri della Commissione regionale per le Pari opportunità. La giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace è diventata appuntamento fisso della Commissione in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti toscani. La presidente della terza Commissione Sport e Sociale Vanessa Portas presenterà il volume ’Oltremare, racconti di banchina’ di Cristina Lorenzi (Carte amaranto editore) nel consiglio regionale della Toscana. La manifestazione che vedrà la presenza dell’autrice, giornalista della Nazione, sarà giovedì alle 11 a Palazzo del Pegaso. Cinque capitoli emozionanti di storie di mare, di amicizia e di coraggio. Tra queste anche storie ordinarie di donne capaci di azioni solidali attraverso lo sport. Nel 2024 ospite della manifestazione fu ’ Dawn, Vēra, Wilma e le altre’, 23 ritratti di donne che hanno fatto la storia dello sport, ricostruite da Melania Sebastiani. Furono racconti di una cronaca sportiva speciale, una lente che attraversa la dimensione emotiva e intima. Quelle stesse dimensioni che ritroviamo nelle storie narrate in ’Oltremare’ da Cristina Lorenzi, scrittrice, giornalista e skipper.

La manifestazione costituisce uno straordinario strumento di crescita e di rinascita personale, coesione sociale e costruzione di esperienza collettive inclusive per gli studenti del parlamento toscano. Apriranno i lavori il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della comissione Pari opportunità Francesca Basanieri, la vice presidente del Parlamento degli studenti Isabella Cipriani. Introduce la commissaria Mirella Cocchi e sono previsti interventi dell’autrice Cristina Lorenzi, della presidente della terza Commissione Vanessa Portas, conclude Caterina Coralli, vice presidente delle Pari opportunità. Saranno presenti i consiglieri Giacomo Bugliani e Francesco Gazzetti.