Cristicchi riceve il premio Lunezia al PalaFiori

Il Premio Lunezia incorona Cristicchi, come la giuria della sala stampa. La prima serata del Festival di Sanremo si è chiusa con la scelta di cinque artisti, nominati dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Hanno votato i giornalisti, che hanno ascoltato già le canzoni più volte, nelle prove di questi giorni. Tra i cinque cantanti scelti, figura Simone Cristicchi, vincitore nel 2007 con ‘Ti regalerò una rosa’, che è tra gli artisti in gara a Sanremo. Ha già ottenuto un riconoscimento, il Premio Lunezia per il miglior testo e il valore emozionale del brano. Ieri al PalaFiori di Sanremo la premiazione con consegna della scultura trofeo simbolo del Premio Lunezia per Sanremo, in collaborazione con Rai Radio Uno, TV Sorrisi e Canzoni, Ministero dei Beni Culturali. Simone Cristicchi è tornato al Festival di Sanremo con il brano ‘Quando sarai piccola’. "Torno con una grande emozione per me - ha detto - È una canzone speciale, intima. Il brano racconta di quando nella vita, con il passare del tempo, noi diventiamo i genitori dei nostri genitori e in qualche modo restituiamo con amore tutto quello che abbiamo ricevuto da loro. Il premio Lunezia riguarda il valore letterario dei testi delle canzoni e per me, che sono un uomo di parole, un cesellatore di versi è un onore aver ricevuto questo riconoscimento". "Ci hai invitati ad ascoltarla e a far entrare la tua canzone nei nostri cuori: l’abbiamo fatto e ci hai emozionati davvero tanto". Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, commenta così l’esibizione di Simone Cristicchi all’indomani della Prima di Sanremo, rispondendo anche all’invito che il cantautore aveva lanciato nei giorni scorsi sui social. Già aperte sul sito ufficiale del Lunezia le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte, l’edizione 2025 si svolgerà su più date in estate/autunno 2025 in varie tappe di cui presto verrà dato annuncio e che vedranno ad Aulla la serata finale.