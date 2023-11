Cristiani, l’Anpi non ci sta: "Un attacco ingiustificato"

Caso Cristiani, l’Anpi di Massa non ci sta e tiene a precisare come stanno le cose dal suo punto di vista. "Volevamo avere un confronto, e un chiarimento, e lui si era anche detto d’accordo – spiega in sintesi l’Anpi – ma poi invece ha fatto una sparata sui giornali attaccando l’associazione". Lo afferma in una nota la presidente Elena Emma Cordoni. "Sull’attacco che Cristiani ha fatto all’Anpi di Massa e ripreso poi strumentalmente anche da forze politiche e da giornali nazionali, che chiaramente dimostrano da tempo la loro prevenzione verso questa storica associazione – dice la presidente Cordoni – è doveroso rimarcare alcune precisazioni: l’Anpi non dà la patente di antifascista, non ne ha il potere né l’autorità. L’Anpi può solo dare la tessera della propria associazione. Chi la richiede indica sulla stessa di essere o partigiano, o patriota, o antifascista, ma soprattutto antifascista. Appoggiare come ha fatto Cristiani la posa di un monumento a un gerarca fascista, Ubaldo Bellugi, per l’Anpi di Massa va contro per principio ai dettami dell’associazione e contro quello che sostiene la nostra Costituzione. Come Anpi contrastammo, a suo tempo, la scelta dell’amministrazione comunale di porre il monumento dedicato a Bellugi nel parco dei Quercioli, sul quale è incisa la poesia “Primavera di Massa”. Non era certo in discussione la poesia, ma il fatto che Bellugi sia stato un uomo che ha aderito, senza indugio, al regime fascista, alla sua violenza come squadrista e come Podestà applicando, tra l’altro, le leggi razziali".

"Cristiani – dice ancora l’Anpi – ha presentato un suo spettacolo alla Provincia nell’ambito di un progetto della Regione: la Provincia ha promosso un incontro nel quale l’Anpi ha rilevato la necessità di avere un chiarimento con il proprio associato. Cristiani, reiscritto nel 2023 all’associazione dopo due anni di assenza, ha dato la propria disponibilità a confrontarsi di nuovo con noi ma poi se n’è uscito in quel modo sulla stampa... Il perchè siamo ancora a chiedercelo".

"Possiamo però – continua Cordoni – annotare che è riuscito a ridare fiato a tutti coloro che hanno proposto e sostenuto il collocamento del monumento nel parco della Rinchiostra, contribuendo a celare così la storia del nostro Paese e della nostra città, e la memoria di quei terribili anni. Ci chiediamo con preoccupazione: ma si è reso conto, di aver dato il là a un vero e proprio assalto politico all’Anpi?".