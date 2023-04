Crisi Sanac e rilancio Urso incontra gli operai "Subito il tavolo a Roma per salvare l’azienda"

di Alfredo Marchetti

Un’occasione più unica che rara. Gli operai della Sanac hanno atteso per circa un’ora il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, arrivato a Massa per salutare la candidatura di Marco Guidi a sindaco della città. Una delegazione si è presentata a poche centinaia di metri da Villa Cuturi, luogo dove era stato inviato il ministro per tenere un discorso ai simpatizzanti dell’ex assessore ai Lavori pubblici. A parlare per le tute blu, seriamente preoccupate per il destino della Sanac, è stato Andrea Borghini, il quale si è fatto portavoce del malcontento che gli operai stanno vivendo da settiame: "I governi sono cambiati – spiega –, ma hanno avuto una qualità comune, sono rimasti sempre assenti. Nella pratica nessuno ha fatto niente per Sanac e per i suoi dipendenti. Ci teniamo a dire che oggi siamo qui per parlare di lavoro e basta, la nostra non è una azione politica: siamo pronti a incontrare tutti i candidati, dall’estrema destra alla sinistra, chediamo di sapere cosa c’è dentro al loro programma per salvare Sanac, è una cosa prioritaria che deve interessare tutti".

"Serve un futuro nuovo per la fabbrica – ha proseguito –: si parla di panchine e piazze, ma nessuno parla di Sanac e del suo destino. Noi siamo operai e vogliamo lavorare, la fabbrica è ’alla frutta’, ai candidati presenteremo cosa serve per tenerla in vita. La cosa prioritaria è avere garanzie di lavoro su Taranto per spingere su una ripartenza immediata. Non vogliamo che la nostra situazione diventi una campagna politica per qualcuno".

Una cordata di sicurezza formata da polizia e carabinieri ha permesso al ministro di Fratelli d’Italia di entrare in villa senza problemi. Gli animi erano comunque sereni. Tanto che il titolare del dicastero ha voluto incontrare un rappresentante degli operai: "Non vogliamo rinunciare alla siderurgica – ha esordito Urso–. Ci aspettiamo che Acciaierie d’Italia venga supportata anche da Invitalia. Oltre a questo, abbiamo messo a disposizione delle risorse nell’ultimo decreto legge, un pacchetto di asset finanziario perché vogliamo che Taranto diventi la prima azienda siderurgica d’Europa. Per Sanac lunedì è convocato il tavolo proprio che riguerderà questa azienda".