Crescono in ‘volo’ le atlete di danza aerea della 2h Project

Le campionesse in erba della “2h project” di Carrara si sono imposte al campionato nazionale ‘Opes Italia’ di danza aerea a Firenze. Giuli Rossi (11 anni) e Noemi Loche (15 anni) sono salite sul primo gradino del podio nella categoria avanzata del cerchio in doppio. Le giovani atlete fanno danza aerea da quando avevano sei anni. Nella categoria avanzato di tessuto aereo hanno primeggiato Zoe Centofanti di 10 anni che pratica questa disciplina da quando ne ha solo 3, e Matilde Soldati che ha conquistato il primo posto nella categoria intermedio dai 6 ai 10 anni. Matilde fa danza aerea da soli 2 anni ma hanno spiccato le sue grandi potenzialità tanto che è stata selezionata dalle insegnanti per l’agonismo. Primo posto nella categoria avanzata anche per Ilary Mallegni di 15 anni, che danza in aria da quando aveva 8 anni. Le insegnanti della ‘2h project’ Chiara Mosti, Sofia Cassina e la responsabile della scuola Lucia Bianchi, orgogliose dei risultati, si congratulano con le loro allieve.