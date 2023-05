Cremazioni, torna la protesta Il comitato in consiglio chiede il conto alla giunta

di Daniele Rosi

Il forno crematorio di nuovo al centro del dibattito. Vivace discussione in apertura del consiglio comunale sulla situazione attuale dell’impianto di Turigliano, con il tema riproposto da un cittadino, Renzo Leonardi, in rappresentanza di un comitato di residenti della zona di Turigliano. "Quando si brucia materia organica si producono sostanze pericolose come le diossine – ha spiegato il cittadino – e anche per quanto riguarda le cremazioni in esubero da La Spezia, che dovevano essere limitate a un periodo, noi che abitiamo nelle zone intorno a Turigliano, abbiamo notato un via vai continuo di notte, per cui qualcosa non quadra".

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere Simone Caffaz con un’interrogazione e una richiesta di accesso agli atti, in cui sono stati chiesti all’amministrazione numeri dettagliati sulle salme che effettivamente vengono cremate annualmente nel forno, oltre a sottolineare che secondo il regolamento, le salme provenienti da altre città possono essere trattate solo per raggiungere l’equilibrio finanziario. Sul tema dei controlli fatti al forno, sono intervenuti sia la sindaca Serena Arrighi che l’assessore Lorenzini, rassicurando circa la frequenza costante con cui viene revisionato l’impianto. Sui numeri ha invece risposto l’assessore Carlo Orlandi, elencando alcuni numeri sulle cremazioni effettuate l’anno scorso e alcuni dati parziali di quest’anno. "L’attività notturna risulta conclusa – ha sottolineato Orlandi – se poi risulta diverso, verificheremo. Ad oggi sono state fatte 687 cremazioni di cui 111 da La Spezia, ma solo 28 fatte fuori dall’orario di servizio. L’anno scorso sono state fatte 1400 cremazioni".