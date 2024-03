Costume da body builder realizzato da Pizzolitto. L’opera va in televisione

Porta la firma di Stefano Pizzolitto (nella foto) il costume da body builder portato in scena da Katia Follesa, la comica e conduttrice più amata del momento. A realizzare l’involucro tutto muscoli e vene è stato il mago degli effetti speciali apuano Stefano Pizzolitto della ‘Pizzolitto Fx studios’ di Massa. Follesa oltre ad usare il super corpo muscoloso come giurata nel seguitissimo format di Prime ‘Lol talent show’, un viaggio tutto italiano a caccia di nuovi talenti comici, ha indossato il costume realizzato da Pizzolitto con schiume cinematografiche durante la puntata di mercoledì sera di ‘Michelle Impossible & Friends’, il programma in prima serata condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker. Prima di entrare in scena da Michelle, Katia Follesa, all’anagrafe Katiuscia Follesa, ha postato sul suo profilo Instagram seguito da un 1,7 milioni di followers proprio una foto mentre indossa il costume realizzato da Pizzolitto nei camerini di Mediaset. Il costume molto realistico ha riscosso molto successo, e Follesa indossandolo si è perfettamente occultata con naturalezza in mezzo alle vere boby builder ospiti del programma della Hunziker, originando tante gag divertenti con la complicità della conduttrice. Non è la prima volta che Pizzolitto realizza maschere, costumi o effetti speciali per il piccolo e grande scherma. L’ultima fatica, prima del costume della Follesa, sono stati tutti gli effetti speciali del film ‘Welcome to the torture museum’, il film horror del regista Andrea Bacci girato nel museo delle torture di San Gimignano tra i cult della piattaforma Prime.

Alessandra Poggi