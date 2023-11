"Costretti a fare lezione con i giubbotti per il freddo: ora basta"

A lezione con i giubbetti, al freddo, in condizioni poco edificanti. A raccontarlo sono i ragazzi che quotidianamente frequentano il ’Barsanti’ nelle ore pomeridiane per conquistare il diploma. Si parla di ragazzi dai 18 ai 42 anni, che provano a riscattarsi. Matteo Gazzoli racconta il loro disagio: "Sono il capoclasse della 4 Mas serale Barsanti. Abbiamo riscontrato una problematica durante le ore di lezione. Da quando è iniziato l’anno scolastico siamo costretti a fare lezione nei laboratori umidi e pieni di buchi, a volte allagati. Inoltre siamo costretti a fare lezione con il giubbotto addosso, mentre altre classi hanno aule funzionanti e riscaldate. Ad inizio anno la preside aveva promesso che avrebbe dato aule per tutti, ma ad oggi siamo gli unici ad essere trattati in questa maniera. Chiediamo di poter frequentare le lezioni senza questi problemi. La preside ci aveva assicurato che questi disagi sarebbero spariti in poco tempo, ma ancora niente".