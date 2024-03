Cosmave non ci sta: "Necessaria coerenza. Le nostre cave estranee all’area protetta del Parco"

"Abbiamo ormai capito tutti che dobbiamo salvaguardare il lavoro sulla montagna e che dalla montagna deriva. Le regole ci sono e disciplinano l’armonizzazione fra cave, ambiente e paesaggio". Così Cosmave, il consorzio di imprese del marmo apuo-versiliese, sintetizza quanto emerso dal convegno organizzato dal Comune di Minucciano al quale hanno partecipato il presidente del Parco delle Apuane, Andrea Tagliasacchi, e il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Le attività estrattive del comprensorio versiliese-garfagnino – afferma Cosmave – sono comprese nelle Aree contigue di cava (Ac), aree espressamente destinate alla escavazione e all’industria lapidea, che, pur essendo geograficamente situate all’interno del Parco, sono estranee all’area protetta. Non ci sono rischi di intaccare l’area protetta. Le attività estrattive presenti nelle Acc sono comunque già soggette a una specifica disciplina ambientale e paesaggistica, tanto stringente, e che non si applica alle altre attività estrattive toscane, neppure a quelle del comprensorio carrarino. Il nuovo Piano integrato del Parco (Pip) pretenderebbe di spingersi oltre, assoggettando le Acc alla disciplina propria dell’area protetta, decretando in questo modo la sostanziale chiusura delle attività estrattive. Si tratterebbe di un’iniziativa, oltre che illegittima, dannosa per l’intera comunità della montagna, determinando l’impoverimento e lo spopolamento dei territori, che invece devono essere presidiati per poter essere mantenuti in ordine e salute, per poter quindi essere fruibili anche a chi, escursionista o semplice turista, vuole visitare le nostre montagne".

Cosmave non ci sta e ricorda come il Parco sia stato costituito al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali, nonché della realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema. "Non si possono trascurare – dice il consorzio – gli effetti economici, sociali e demografici che la chiusura delle attività estrattive produrrebbe sulla comunità del parco stesso. Sarebbe la desolazione. Le nostre montagne, ribadiamo “nostre” perché siamo noi quelli che vivono in montagna, che vivono la montagna, con tutti i problemi connessi, sono aperte a tutti coloro che vorranno visitarle, ciascuno di loro sarà sempre benvenuto. Anzi lo invitiamo a farlo per poter vedere con i propri occhi come lavoriamo. Va detto anche che le attività presenti nel comprensorio versiliese-garfagnino non si riconoscono nella logica ’estrattivista’, forse presente altrove, e sono tutte improntate al massimo rispetto per le esigenze ambientali e paesaggistiche. Tra di esse ci sono poi esempi di eccellenza, come le due cooperative storiche, quella di Levigliani e di Vagli".

La richiesta di Cosmave è quella che il nuovo Piano tenga conto dell’importanza delle attività estrattive e si conformi al Piano di indirizzo territoriale-Piano territoriale paesaggistico regionale (Pit-Ptpr), che reca una specifica disciplina delle attività estrattive delle Apuane, anche attraverso lo strumento dei Piani attuativi di bacino (Pabe). Pit approvato da Regione e Ministero dell’ambiente. La mancanza di coerenza del Pip rispetto al Pit ne ha sinora precluso l’intervenuta approvazione. Ci è difficile comprendere come si possa chiedere a noi di seguire alla lettera tutte le norme in vigore, Pit compreso, se poi gli organi competenti approvano un piano palesemente in contrasto con quanto legiferato in precedenza da loro stessi. Siamo fiduciosi che alla fine prevarrà la ragionevolezza e siamo certi che un uomo di grande esperienza ed equilibrio come il presidente del Parco Andrea Tagliasacchi troverà una soluzione alla questione".