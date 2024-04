Cosimo I narrato da Giani: "Il mio libro è un tributo"

Il presidente della Regione Eugenio Giani è tornato in Lunigiana a presentare il suo libro ‘Cosimo I dei Medici’. Dopo quella al castello di Castiglione, il nuovo appuntamento ha riscosso successo di pubblico al Centro didattico Tiziano Mannoni, vicino alla Pieve di Sorano, nel Comune di Filattiera. Dopo i saluti della sindaca Annalisa Folloni, è stato Paolo Lapi a dialogare con l’autore. In chiusura i saluti affettuosi del parroco don Antonio Costantino Pietrocola. Il libro è una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici e l’intero Rinascimento. Figura centrale di questo periodo fondamentale nella storia e nella cultura europee è Cosimo I (Firenze 1519-1574), primo granduca di Toscana e artefice della sua trasformazione in Stato. "Avevo iniziato a scrivere il libro prima del Covid - ha detto il presidente Giani - poi c’è stata la campagna elettorale e ci sono stati molti impegni di vario tipo. Mi sono deciso a finirlo la scorsa estate, in modo che potesse uscire in occasione dei 450 anni dalla morte di Cosimo I. Primogenito di una famiglia importante, è diventato un personaggio di spicco quasi per caso e dal suo grande impegno è nata la nostra regione, che esiste da 455 anni. Obiettivo del libro anche valorizzare la regione, condividendo il senso di identità".