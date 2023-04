Così si può vincere il buio In piazza un progetto-pilota di riabilitazione visiva

"Riabilitazione visiva uguale qualità della vita" è il titolo del progetto pilota che verrà proposto e presentato domani, in collaborazione con la Croce Rossa, in occasione dell’iniziativa di prevenzione "Lions in piazza" (Aranci). Si tratta di un percorso riabilitativo indispensabile rivolto alle persone affette da grave disabilità visiva, acquisita o congenita, ipovedenti o anche ciechi assoluti. La riabilitazione visiva aiuta il paziente a ritrovare o a migliorare la propria autonomia e mobilità consentendo il ritorno a una vita normale di relazione. "Il progetto – spiega Giorgio Ricci, responsabile della direzione nazionale della Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) – è stato condiviso e stimolato dall’Organizzazione mondiale della sanità e la Regione Toscana ha subito messo in piedi un sistema virtuoso, dove il paziente con grave disabilità visiva non viene abbandonato ma accompagnato in un percorso di riabilitazione visiva qualificato per contrastare anche l’insorgere di depressione e isolamento. In Toscana infatti il sistema si articola sulle tre grandi zone sanitarie, coprendo l’intero territorio. Importante e fondamentale sono le unità operative di Oculistica e i medici di famiglia che rappresentano il primo contatto verso questo percorso. Si chiama progetto pilota, ma vuole essere un momento di riflessione per evidenziare le buone prassi che si possono divulgare anche nelle altre regioni dove attualmente è completamente assente il sistema di riabilitazione visiva. Proporre infatti a un disabile visivo una riabilitazione evita che quest’ultimo cada nella morsa della depressione, fenomeno sempre più presente. Domani saranno presenti operatori del Cerv (Centri di riabilitazione visiva) di Firenze ai quali sarà possibile chiedere informazioni su questo servizio del sistema sanitario regionale".

I Centri di riabilitazione visiva sono nati grazie a una legge del ’97 ma solo poche Regioni li hanno realizzati. In Toscana sono presenti 3 qualificati centri presso le Cliniche oculistiche di Firenze, Pisa e Siena. La legge costitutiva prevede la presenza di: oculista, ortottista, neuropsicomotricista, psicologo dell’adulto e dell’età evolutiva, informatico, operatori dell’autonomia e della mobilità personali, tiflologo. La Riabilitazione visiva è completamente a carico del Sistema sanitario nazionale ed è sufficiente la sola prescrizione da parte del medico di famiglia. La sezione Uici (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) e Iapb di Massa Carrara, insieme all’unità operativa di Oculistica dell’Asl, è a disposizione per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e per facilitare il contatto con il Cerv indicato o prescelto e per ogni possibile informazione sulle normative vigenti in ambito di disabilità visiva, previdenziale e facilitazioni varie.