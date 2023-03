Così il teatro incontra la giustizia Tre giorni con gli studenti dell’Ipm

Il teatro è mediazione tra giustizia riparativa e devianza minorile. E’ possibile opporsi al reato in modo non vendicativo? Vuole rispondere a questa domanda “Curae Festival“, una kermesse di tre giorni al Teatro della Rosa da domani a sabato per far dialogare e confrontare registi di teatro, magistrati, mediatori, studiosi, docenti di università italiane tra cui Adolfo Ceretti, professore di criminologia, che ha accompagnato la stesura del decreto legislativo sulla giustizia riparativa. Sabato ci sarà il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. "Il festival vuole porre domande, offrire prospettive, portare testimonianze sulle possibili interazioni tra teatro e giustizia riparativa - spiega il regista Paolo Billi - “Curae Festival“ apre all’incontro fra diversi saperi e diversi sguardi, facilitando un dialogo sulla dimensione drammatica di alcune esperienze che coinvolgono la vita dei minori vittime e autori di reato, sulla capacità trasformativa di percorsi che aiutano a progettare azioni che riparano".

La manifestazione al via domani alle 9.30 con un reading-happening di promozione della legalità sul tema dell’ascolto che si offre e si riceve con letture di scritture e poesie fatte dai ragazzi e studenti degli IPM di Pontremoli nel corso di laboratori di scrittura. L’happening, condotto dal rapper Lucariello, dal mediatore Daniele Brattoli e dal regista Giuseppe Scutellà, vedrà la partecipazione di studenti di Istituti Superiori della Lunigiana e in collegamento streaming di diversi Istituti Penali Minorili (Bari, Airola, Catanzaro, Bologna, Pontremoli, Milano, Palermo, Cagliari, Acireale e Caltanisetta). Venerdì la giornata si apre alle 9.30 al Teatro della Rosa con lo spettacolo “Capuleti vs Montecchi, una mediazione possibile?“, una produzione di Puntozero in collaborazione con la cooperativa Dike e l’Università di Milano con testo e regia di Giuseppe Scutellà, che vede in scena ragazzi dell’IPM Beccaria, giovani in carico all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Milano e del territorio. Poi alle 14.30 la tavola rotonda “Teatro e Mediazione: l’ascolto“. E alle 20 debutto della produzione teatrale “Il Pregiudizio spiegato a mia nonna“, protagoniste le ragazze dell’IPM e gli studenti del territorio. Il festival chiude sabato alle 9.30 con una conferenza in forma di dialogo dal titolo “Mediazione e Teatro: prospettive“.

Natalino Benacci