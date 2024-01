Cosa Nostra e le cave. Lama: "L’indagine meritava più attenzione dai colleghi di Palermo"

"Ho sempre ritenuto, e continuo a ritenere, che una maggiore attenzione agli esiti della nostra indagine apuana e, soprattutto, al rapporto del Ros dell’Arma dei carabinieri del 1991-1992, e un conseguente approfondimento investigativo, che io non riuscii a svolgere, avrebbero consentito di avviare l’inchiesta sulla questione ’Mafia-Appalti’ con qualche anno di anticipo". Lo afferma Augusto Lama che, all’epoca, era il pm che aveva mosso l’indagine sulle infiltrazioni mafiose alle cave di marmo e quindi sui nascenti rapporti tra Cosa Nostra e le imprese. Lama risponde così al collega Gioacchino Natoli, anche lui ascoltato in questi giorni dalla Commissione parlamentare antimafia, che ha affermato come certi ’rapporti’ tra mafia e imprese siano emersi in seguito, grazie alle dichiarazioni di alcuni boss. In precedenza, davanti alla Commissione, oltre a Lama e Natoli, c’era stata l’audizione dell’avvocato Fabio Trizzino, genero di Borsellino, che da anni si occupa della strage di via D’Amelio per conto della famiglia del giudice assassinato.

Il caso relativo alle infiltrazioni mafiose alle cave necessita però di alcune puntualizzazioni. In primo luogo stiamo parlando di un’inchiesta ancora attuale e alla ribalta, perchè la Procura di Caltanissetta sta indagando, dopo oltre 30 anni, sui rapporti mafia-appalti (e qui rientra anche l’indagine di Massa) in relazione alle stragi di Capaci e soprattutto di via D’Amelio. Lo stesso Lama è stato interrogato dai magistrati siciliani, capitanati da Salvatore De Luca, nel marzo scorso. In secondo luogo, il fascicolo di quella indagine massese dei primi anni ’90, con tanto di nastri e intercettazioni, è passato dalla Procura di Massa a quella di Lucca nel febbraio del ’92 e poi da qui alla Procura di Roma nel gennaio ’93 dove venne archiviato nel 1995. E’ probabile, quindi, che adesso quelle registrazioni non esistano più. I nastri ritrovati adesso – come ha annunciato la presidente della Commissione antimafia – sono quelli relativi all’inchiesta condotta negli stessi anni dalla Procura di Palermo sui fratelli Buscemi, peraltro di scarso interesse ai fini delle indagini.

"Non c’è stata alcuna smentita da parte del collega Natoli – dice Lama – su quanto io ho dichiarato davanti alla stessa Commissione. Avevo già chiarito il fatto che il ’nostro’ fascicolo d’inchiesta, con tanto di nastri, non era mai giunto a Palermo, ma era stato tarsmesso ’per competenza’ dall’allora procuratore di Massa , Duino Ceschi, alla Procura di Lucca il 10 aprile 1992, rilevando solo la presunta sussistenza di reati societari e fiscali". Il fascicolo non giunse mai a Palermo, ma gli atti di quell’indagine arrivarono comunque sul tavolo dei magistrati palermitani, che avrebbero potuto (dovuto?) interessarsi della cosa e magari richiedere il fascicolo. "Sì, perchè alla Procura di Palermo e a quella di Firenze fu trasmessa la mia informativa finale dove c’erano tutti gli elementi dell’indagine – spiega Lama –. Del resto oltre all’informativa dell’aprile ’92 la Procura di Palermo aveva già ricevuto una mia nota sull’inchiesta il 26 agosto 1991". L’avvocato Trizzino ha parlato di "superficialità" da parte dei magistrati di Palermo, sospettando anche l’esistenza di qualche ’talpa’ che aveva l’interesse a non indagare. Lama non dice questo, ma parla di "scarsa attenzione" dei colleghi siciliani in merito alla sua inchiesta. Anche perchè i fatti successivi hanno dimostrato che il teorema della Procura di Massa era corretto.