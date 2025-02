Cosa fare dopo il liceo. Professioni a confronto

Oggi e domani in Comune si svolgeranno gli orientamenti formativi per gli studenti delle classi quinte dell’istituto Montessori-Repetti, che raccoglie il Liceo classico, Linguistico e Scienze umane. Il ciclo di incontri dal titolo ‘Che fare dopo il diploma?’ è stato realizzato con il contributo dei capitoli ‘Apuania’ e ‘Alto Tirreno’ della Regione Toscana Mare di Bni, attraverso Business Voices. L’iniziativa che serve per orientare gli studenti sulla facoltà universtiaria, è stata concretizzata per il terzo anno consecutivo grazie all’impegno dell’ambasciatore di Business Voices, Marco Zanicchi, dei professionisti e degli imprenditori che hanno dato la loro adesione. Quest’anno il Montessori Repetti ha invitato figure professionali di interesse per gli studenti. La dirigente scolastica Carmela Palmieri ringrazia l’amministrazione comunale per la concessione degli spazi.

Ad illustrare i futuri sbocchi lavorativi ai ragazzi ci saranno Guido Bianchini, medico internista primario del Noa, Carlo Manfredi, presidente dell’ordine dei Medici, Nicoletta Spirito, ginecologa del Noa, Luca Neri, funzionario farmacista delle farmacie comunali di Massa, Domiziana Barbieri, farmacista della farmacia Centrale di Avenza, Lorenzo Bini, farmacista della farmacia Centrale di Avenza, Giorgio Bianchini, manager e imprenditore della Benetti Macchine, Cecilia Vignale, psicologa e psicoterapeuta in formazione. E ancora: Elisabetta Mercadante dell’ottica Mercadante, Ugo Fusani, manager e direttore bancario, Luca Piceni Belli della banca Mediolanum, Diego Bertola, ingegnere della ditta Forj informatica, Andrea Massa, ingegnere informatico responsabile servizi informatici di Gaia e Nausicaa, Mario Malatesta, avvocato civilista, Alessandro Papetti, avvocato del lavoro, Giacomo Magi, agente di marketing e pubblicitario agenzia Kreativlab, Matteo Arfanotti, architetto, artista e tre volte campione del mondo di bodypainting, Vito Cani, architetto studio Bioeco, Chiara Caleo, dottoranda in archeologia e dipendente del Comune di Carrara, Marco Zanicchi, geologo Eptaconsult, Alessandra Peghini, geometra studio Ap, Andrea Rafanelli Salvi, agente immobiliare, Carlo Bascherini, assicuratore e Claudio Ricciotti, executive director Region Bni Toscana Mare.