Corteo per la montagna massese, la protesta degli abitanti per il futuro dei paesi

Massa, 20 maggio 2024 – Decine di persone, in rappresentanza dei borghi della montagna massese, alla manifestazione spontanea in via Bassa Tambura. Radunati alla pesa pubblica, i residenti hanno percorso la strada per ritrovarsi nell’atrio del Comune. Una manifestazione pacifica, senza bandiera ma foriera di un grande massaggio: la gente della montagna non ne può più. Non ne può più di rischiare la vita sotto le frane che si staccano dai versanti ad ogni goccia di pioggia, non ne può più di vivere nella paura. E così i residenti sono scesi in strada per manifestare il loro dissenso. I cimiteri in condizioni pietose; strade con buche pericolose; alberi ad alto fusto costeggiano la carreggiata e spesso, durante temporali e vento, si abbattono sulla strada e alcune persone hanno rischiato la vita. Insomma, manca la sicurezza. Sul piatto della bilancia, la mancanza dei servizi essenziali e l’impoverimento del tessuto sociale.

«Sarà possibile che per ottenere un diritto dobbiamo sempre protestare – hanno gridato -? La manutenzione nei paesi deve essere assicurata, visto che ci abita paga le tasse come in città. I telefoni funzionano a singhiozzo, anche la luce spesso se ne va quando piove. I giovani che devono lavorare con le moderne tecnologie devono trasferirsi in città. Eppure ogni volta i nostri politici parlano di ripopolamento dei paesi ma se mancano servizi, nessuno sceglie di vivere in montagna".

Per salvare la montagna bisognerebbe incentivare i giovani con progetti di abitabilità, sgravio fiscale e servizi. E’ stato affrontato anche il problema dei cassonetti obsoleti che deturpano i paesi a monte, più volte denunciati per le condizioni fatiscenti. "Da decenni vediamo camion arrivare vuoti e ripartire pieni – aggiunge una residente -: la rapina della montagna prosegue incessante ma non c’è alcun ritorno per il territorio. Si prelevano marmi, detriti, ghiaia e anche acqua, risorse naturali senza restituire nulla a chi ancora ha il coraggio di abitarci. Si preleva e si commercializza anche l’acqua, lasciando ai cittadini le fontane asciutte". Soprattutto, secondo i residenti, manca l’ascolto. Ha concluso l’incontro la consigliera comunale, Giovanna Santi: "Questo è il primo degli incontri che la popolazione ha chiesto. Siamo vicini ai residenti e da queste iniziative sarà redatto un dossier per l’amministrazione al fine di aprire un dialogo costruttivo. La montagna ha bisogno di investimenti, della messa in sicurezza". Anche per il consigliere Stefano Alberti "è necessario elaborare un piano per a sviluppare le potenzialità delle frazioni montane, consentendo ai residenti di vivere con maggior serenità". Il consigliere Daniele Tarantino segue le vicende della montagna, intervenuto spesso per migliorare i servizi (ricordiamo il medico a Forno e a Pariana ) ed esprime vicinanza ai residenti, recependo il malumore manifestato. Dunque, un primo corteo, a cui faranno seguito altre iniziative, per migliorare la vita nei paesi.

A. Maria Fruzzetti