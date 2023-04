Corteo fiume per il 25 aprile

In tanti sono scesi nelle piazze di Pontremoli per ricordare il 25 aprile. La cerimonia ha visto il raduno di autorità, associazioni e Anpi in piazza Italia, dove sono state deposte corone ai monumenti ai caduti della prima guerra mondiale, ai partigiani e al monumento del Vescovo Sismondo. Il corteo si è poi trasferito in Piazza della Repubblica per l’omaggio alle lapidi che ricordano il sacrificio dei combattenti per la libertà. Il sindaco Jacopo Ferri ha ringraziato la cittadinanza per la folta partecipazione e Caterina Rapetti ha tenuto l’orazione ufficiale. Con loro c’erano anche il comandante della compagnia Carabinieri e il sovrintendente della Guardia di Finanza assieme al presidente dell’ Istituto storico della Resistenza Paolo Bissoli. Ha partecipato anche il Coro Unitre diretto dal maestro Ivano Poli. Alla fine in cattedrale è stata officiata la Santa Messa.