Un nuovo corso di livello Its nell’ambito della logistica, dei trasporti e dell’economia blu è proposto e organizzato dalla Fondazione Its La Spezia, con il coordinamento e la collaborazione di Scuola nazionale trasporti e logistica (sedi alla Spezia, Marina di Carrara e Genova). Il corso, rivolto a 25 giovani diplomati è totalmente gratuito e consente di conseguire il titolo di tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci (spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale). L’avvio delle lezioni è previsto per il prossimo 28 marzo. Il corso si articolerà in 2.000 ore di formazione, delle quali 1.200 di attività teorico-pratiche e 800 di stage in azienda. Il termine per presentare le domande di ammissione alla selezione al corso sul sito www.itslaspezia.it, è fissato per il 22 febbraio.