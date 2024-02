Corso per riconoscere i serpenti. Viaggio tra falsi miti e pericoli reali

Il Centro Tiziano Mannoni di Filattiera ha aperto le sue porte a ospiti un po’ particolari… i serpenti. Si è infatti svolto al centro didattico di Sorano un corso per il riconoscimento dei serpenti autoctoni italiani. Un corso particolare, tenuto da esperti di varie associazioni come Liguria Outdoor and Survival Team - Scuola Nazionale Sopravvivenza, Wild Way Academy A.S.D, ENDAS Settore Bushcraft.

Gli esperti professionisti hanno affrontato temi come l’importanza dei serpenti autoctoni italiani nel nostro ecosistema, falsi miti sui serpenti, gli aspetti fisiologici come le anomalie cromatiche, la dentatura e l’apparato velenifero. E ancora elementi per riconoscere varie specie e consigli in caso di morso di vipera, che può capitare nei nostri boschi. I presenti si sono immersi nell’affascinante mondo dei serpenti, per un corso accreditato. Al termine un incontro ravvicinato con alcuni esemplari nati in cattività e sapientemente recuperati dall’Arf, Associazione recupero fauna, i cui volontari si occupano del recupero sul territorio di animali appartenenti a fauna autoctona, fauna alloctona naturalizzata, fauna domestica non convenzionale.

L’evento è stato promosso da Sigeric, cooperativa formata da professionisti del turismo, guide turistiche e ambientali, nata per fornire servizi turistici di alto livello rivolti a turisti, scuole, aziende, agenzie di viaggio e Tour Operators, enti e istituzioni pubbliche.