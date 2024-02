Corso per patentino. Focus sui fitofarmaci

L’uso di prodotti anticrittogamici è regolamentato da normative ben precise. Un loro non corretto utilizzo può avere gravi ripercussioni sull’ambiente, terra, acqua, coltivazioni, persone, animali e forme di vita con cui il principio attivo adoperato dovesse in qualche modo venire a contatto; inoltre, essendo numerosa la loro varietà, risultano dotati di specifiche proprietà d’ntervento e cura sulle coltivazioni. Ecco perché è necessario, oltrechè obbligatorio per legge, per gli agricoltori che utilizzano questo prodotti possedere il ’patentino per i fitofarmaci’. Per coloro ai quali è stato rilasciato nel 2020, scade a gennaio 2025 e per non farne perdere la validità od ottenerlo ex novo, serve iscriversi al corso che avrà luogo a Pontremoli: info Fabio Biagi 333 4630281.

R.O.